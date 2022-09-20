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Новые сроки "референдумов": У Резникова напомнили РФ об итогах аншлюса Австрии Гитлером

Фото: у Резникова напомнили РФ об итогах аншлюса Австрии Гитлером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Попытки России провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины закончатся так же, как и планы Гитлера по аншлюсу Австрии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины в Twitter.

"Рашистские реконструкторы на оккупированных территориях не устают повторять нацистский референдум об аншлюсе Австрии. Они ожидают результатов 1938 года. Вместо этого они получат гитлеровский результат 1945 года", - подчеркивают в ведомстве.

Напомним, сегодня, 20 сентября, оккупанты в так называемых "ЛДНР" назначили сроки проведения "референдумов" о вхождении в состав РФ. Они якобы должны состояться в период с 23 по 27 сентября.

Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, "референдумы" на временно оккупированных территориях "ничего не изменят".

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