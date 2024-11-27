Новые сроки получения водительских прав для украинцев в Польше: процедуру ускорили

Проект изменений в Закон о дорожном движении представило Министерство инфраструктуры Польши.

Согласно действующим нормам, иностранцы, в том числе украинцы, могут подавать документы на получение польского водительского удостоверения, если легально находятся на территории Польши 185 дней.

В то же время законодательство ЕС позволяет выдавать права иностранцам, находящимся в странах Евросоюза менее 185 дней.

Таким образом, согласно новым положениям, иностранцы в Польше смогут забрать уже готовые водительские права, когда срок их пребывания в Польше составит 185 дней.

Для того чтобы подать необходимый перечень документов на получение польского водительского удостоверения, теперь не нужно ждать 185 дней. Это делает процесс гораздо более быстрым.

Сообщается, что такие изменения вступят в силу уже в скором времени - с 2025 года.

Напомним, что ранее мы уже рассказывали о том, сколько стоит обучение и сдача экзамена на получение водительского удостоверения в Польше. Отметим, что в зависимости от выбранной вами категории водительских прав цены могут отличаться.

Кроме этого, экзамены беженцы из Украины могут сдать на украинском языке, а не на польском. Обратим внимание, что это касается теоретических экзаменов на получение водительских прав категории B. Такой подход был введен в Малопольском центре дорожного движения (MORD), а также в Кракове, Тарнове и Новом Сонче.