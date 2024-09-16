Водительские права в Польше: сколько стоит обучение и сдача экзамена

Украинцы, которые находятся в Польше, могут получить польские водительские права. Для этого нужно будет пройти обучение и сдать экзамены.

Сколько стоит получение польского водительского удостоверения в 2024 году, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на yavp.pl.

Сколько денег нужно на обучение

Получение водительского удостоверения в Польше обойдется в ощутимую сумму. Следует предусмотреть более 3000 злотых (1 злотый – примерно 10 грн) на обучение, экзамены, подготовку документов. Расходы на получение водительских прав включают:

Категория. Самый популярный вид водительского удостоверения – категории В – право управлять автомобилем до 3,5 тонн. Стоимость получения другой категории может быть выше.

Профиль кандидата в водители (Profil Kandydata na Kierowcę). Изготовить свежее фото будет стоить 20-40 злотых.

Цена учебного курса зависит от предложения школы – в среднем 2600-3300 злотых.

Дополнительные уроки по теории или практическим занятиям. Могут стоить 90-120 злотых в час.

Местонахождение. В регионах и городах цены отличаются.

Цена водительского экзамена – теоретической и практической части.

Повторные попытки сдать экзамен.

Плата за выдачу документа.

Медосмотр у врача, выдающего медицинскую справку. Это стоит примерно 200 злотых.

Можно сэкономить около 200 злотых, если в автошколе посещать только практику. Бывает, что более дешевое обучение не включает стоимость учебных материалов.

Какая стоимость водительских экзаменов в 2024 году

Сдать теоретический экзамен для всех категорий водительских удостоверений стоит 50 злотых, а практический экзамен – от 200 до 250 злотых, в зависимости от категории.

После сдачи экзамена нужно будет оплатить изготовление водительского удостоверения. Это стоит 100,5 злотых независимо от местоположения.

Всего надо будет заплатить более 3 500 злотых. Если брать дополнительные уроки вождения или сдавать экзамены – дороже.

Как условия получения водительских прав в Польше

Ранее в Мигинтеграции рассказывали об условиях, при которых украинцы могут впервые получить водительские права в Польше. В частности, нужно находиться в стране более 185 дней, иметь вид на жительство ("карту побыту"), действующий договор на аренду жилья.

Экзамены по теории и практике вождения сдают в Воеводском центре дорожного движения (Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego).