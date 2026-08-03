Повышение тарифов УЗ нанесет убытки промышленности и аграриям, - Forbes

Почему приняли такое решение

Правительство пошло на пересмотр тарифов на фоне длительной блокировки черноморских портов и стремительного подорожания альтернативных маршрутов.

По данным директора Центра транспортных стратегий Сергея Вовка, логистика через западную границу прибавляет к стоимости каждой тонны около 50 долларов, а транспортировка через Дунай и румынскую Констанцу удорожает процесс на 60-70 долларов за тонну.

Дополнительным решением Минвосстановления помимо индексации основных тарифов на 30% стала унификация цен на перевозку порожних вагонов.

Последствия для металлургии и тяжелой промышленности

Для промышленных гигантов новые расценки означают очередной вынужденный рост себестоимости продукции.

"Интерпайп" оценивает дополнительные расходы ориентировочно в 15 долларов на каждой тонне продукции. При этом полностью отказаться от железнодорожного транспорта компания не может - в частности, из-за рисков безопасности для автотранспорта при вывозе продукции из Никополя.

"Метинвест" отмечает, что решение было принято без надлежащего анализа его влияния на экономику страны, несмотря на предупреждение бизнеса об угрозе остановки предприятий и сокращении рабочих мест.

В "Метинвесте" также подчеркнули, что грузовые перевозки "Укрзализныци" прибыльные (в прошлом году они принесли компании 5,8 млрд грн прибыли), тогда как убытки пассажирского сегмента достигли около 20 млрд грн.

По мнению представителей бизнеса, финансирование социальных пассажирских перевозок не должно переводиться на грузоотправителей.

Ущерб аграриям и невозможность перехода на автотранспорт

Аграрный сектор также столкнется с ухудшением экспортной экономики. По оценкам компании "ТАС Агро", новые тарифы прибавят около 5 долларов стоимости транспортировки каждой тонны зерна.

До конца года совокупные дополнительные расходы крупных экспортеров будут измеряться десятками миллионов гривен.

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Ситуация осложняется тем, что при нынешних закупочных ценах часть производителей зерна уже вынуждена работать с убытком в 20-35 долларов на тонне.

Полностью заменить железную дорогу автотранспортом для масштабных экспортных партий технически невозможно.

Позиция "Укрзализныци" и прогнозы для экономики

В "Укрзализныце" принятие новых тарифов объясняют критической финансовой ситуацией. По заявлению перевозчика, без просмотра расценок компания столкнулась бы с операционным дефицитом в 26,3 млрд. гривен и чистым убытком в 21,9 млрд гривен до конца года.

В то же время, по прогнозу ГП "Укрпромвнешэкспертиза", это решение будет иметь тяжелый долгосрочный эффект для всей страны: потеря около 96 млрд гривен ВВП в год, сокращение грузовой базы самой "Укрзализныци" на 27 млн тонн, потеря 2,4 млрд долларов экспортной выручки и сокращение бюджетных поступлений на 36.

Эксперты предостерегают: дальнейшее давление на логистику рискует привести к сворачиванию объемов производства, уменьшению налоговых вычетов и росту безработицы в ключевых промышленных и аграрных регионах.

Что известно о новых тарифах УЗ на грузы

Напомним, в июне Минразвития общин и территорий обнародовало проект приказа, которым предлагается с 1 августа 2026 повысить тарифы на грузовые железнодорожные перевозки на 30% . С января 2027 стоимость перевозок может возрасти еще на 15%.