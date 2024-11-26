Новые санкции против РФ и доклад Сырского Зеленскому о фронте: новости за 25 ноября

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 25 ноября – в материале РБК-Украина .

Война России против Украины: последние новости

В Киеве в результате вражеской атаки беспилотников зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Аналитики ISW отмечают, что украинские военные продвинулись у Суджи в Курской области.

Дроны ГУР атаковали нефтебазу в Калужской области

По данным источников РБК-Украина в военной разведке, атака дронов на нефтебазу в Калужской области РФ была спецоперацией Главного управления разведки Минобороны Украины.

Около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Замороженные активы РФ могут стать козырем в завершении войны в Украине, - Reuters

В ходе своей предвыборной кампании избранный президент США Дональд Трамп заявил, что способен завершить войну в Украине в течение 24 часов. Одной из ключевых причин такого шага он называет нежелание США продолжать оплачивать военную и экономическую помощь Украине.

Тогда Трамп намекнул, что при финансовой поддержке со стороны Европы, возможно, за счет замороженных российских валютных резервов в размере 300 миллиардов долларов, он мог бы договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о выгодных условиях прекращения конфликта.

В северокорейской ракете, выпущенной по Украине, была обнаружена британская деталь 2023 года.

Портал War&Sanctions обнародовал перечень компонентов иностранного производства, обнаруженных в северокорейских баллистических ракетах KN-23/KN-24. По меньшей мере один из них – преобразователь напряжения с маркировкой британского производителя XP Power – изготовлен в феврале 2023 года, уже после начала полномасштабного вторжения.

Британская разведка сравнила долю бюджетных расходов России и Украины на войну

В 2024 году Украина увидит реальный экономический рост около 3%. Тенденция восстановления продолжается после того, как экономика Украины сократилась примерно на 29 процентов в 2022 году, по которому последовал реальный экономический рост на 5 процентов в 2023 году.

При этом МВФ прогнозирует средний годовой уровень инфляции в 5,8% в 2024 году, что ниже пикового значения около 20% в 2022 году.

Зеленский заслушал доклад Главкома Сырского

"Длительный разговор, все ключевые направления. Прежде всего Донетчина. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции. Запорожское направление - видим угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию", - отметил он.

На Курском направлении украинские воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери.

"Наша задача – максимально уничтожить российский потенциал в пограничных", - заявил президент.

Британия ввела крупнейший пакет санкций против "теневого флота" России

Великобритания наложила санкции на 30 судов из так называемого "теневого флота" России, занимавшегося транспортировкой нефти и нефтепродуктов на миллиарды фунтов стерлингов. Это самый масштабный пакет такого рода санкций, направленный на ограничение способности Кремля финансировать войну в Украине.

Глава военного комитета НАТО дал оценку размера и качества российской армии

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что российские сухопутные войска сейчас больше, чем во время полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Однако с тех пор их качество снизилось.

"Сейчас россияне не представляют той угрозы, которая была в феврале 2022 года, поэтому у нас немного времени, чтобы подготовиться", - сказал он.

Польские фермеры могут возобновить блокаду границы с Украиной: когда это может произойти

Один из лидеров бастующих Роман Кондров рассказал, что польские фермеры временно прекратили блокирование пропускных пунктов на границе с Украиной. Однако акции протеста могут возобновиться в декабре и будут гораздо масштабнее.

Белый дом официально подтвердил разрешение для ВСУ избивать ракетами ATACMS по РФ

"Они могут использовать ATACMS для самозащиты в случае немедленной необходимости, и сейчас понятно, что это происходит в Курске и вокруг него", - сказал советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

Стефанишина рассказала об ожиданиях от Совета Украина-НАТО

"Мы точно знаем, что ожидать от НАТО - это традиционная обеспокоенность. Но для нас площадка Совета Украина-НАТО - это площадка, которая позволяет оперативно информировать союзников и получать оперативную информацию и их оценки ситуации, позволяющей формировать комплексную картину", - сказала вице -премьер.