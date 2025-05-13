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РФ ожидают последствия, если Путин оставит в Стамбуле "пустой стул", - МИД Германии

Вторник 13 мая 2025 14:56
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РФ ожидают последствия, если Путин оставит в Стамбуле "пустой стул", - МИД Германии Фото: Иоганн Вадефул, глава МИД Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин должен появиться на переговоры с Украиной, которые состоятся 15 мая в Турции, если он заинтересован в мире. В противном случае Москву будут ожидать последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует Tagesschau.

"Россия не должна оставлять там (в Стамбуле, - ред.) пустой стул, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - заявил министр.

Он добавил, что, если Кремль откажется от предложения о переговорах, которое сделал президент Владимир Зеленский, Москву будут ожидать последствия. В частности отметил, что Берлин "не позволит России просто продолжать эту войну".

Между тем глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал к усилению санкций против России и увеличению поддержки Украины. По его словам, диктатор Путин "ведет себя как всегда" относительно дискуссий об установлении режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании войны.

Возможные переговоры России и Украины возможны

В ночь на 11 мая российский диктатор отверг предложение о приостановлении боевых действий, однако выразил готовность к проведению прямых переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле. В ответ на это президент Зеленский заявил, что Украина соглашается на начало переговорного процесса с Россией, но подчеркнул, что предпосылкой для этого должно стать установление режима тишины. Такую позицию поддержали Украина, Соединенные Штаты Америки и так называемая "коалиция решительных".

Позже Турция официально подтвердила свою готовность выступить посредником в запланированных переговорах.

Также специальный представитель президента США Кит Келлог подчеркнул, что диалог возможен только после введения режима прекращения огня.

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