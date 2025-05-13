РФ ожидают последствия, если Путин оставит в Стамбуле "пустой стул", - МИД Германии

Российский диктатор Владимир Путин должен появиться на переговоры с Украиной, которые состоятся 15 мая в Турции, если он заинтересован в мире. В противном случае Москву будут ожидать последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Германии Иоганна Вадефуля, которого цитирует Tagesschau.

"Россия не должна оставлять там (в Стамбуле, - ред.) пустой стул, а должна появиться, если она серьезно заинтересована в мире", - заявил министр.

Он добавил, что, если Кремль откажется от предложения о переговорах, которое сделал президент Владимир Зеленский, Москву будут ожидать последствия. В частности отметил, что Берлин "не позволит России просто продолжать эту войну".

Между тем глава Министерства обороны Германии Борис Писториус призвал к усилению санкций против России и увеличению поддержки Украины. По его словам, диктатор Путин "ведет себя как всегда" относительно дискуссий об установлении режима прекращения огня и переговоров о мирном урегулировании войны.