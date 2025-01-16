Масштабные санкции помогают эффективнее достичь политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма. Последние ограничения наиболее эффективны для воздействия на страну-агрессора.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг .

"Мы не считаем это (SST - ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России", - сказал он.

По его словам, количество уже введенных санкций США против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.

Миллер обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.

Представитель Деждепа также добавил, что в среду, 15 января, Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения.

К тому же, Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.

"Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели - включая санкции и экспортный контроль - мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST", - пояснил представитель Госдепа.

Миллер также добавил, что признание РФ страной-спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и создаст другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.