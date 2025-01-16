ua en ru
Чт, 16 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Новые санкции эффективнее признания РФ государством-спонсором терроризма, - Госдеп

Четверг 16 января 2025 01:52
UA EN RU
Новые санкции эффективнее признания РФ государством-спонсором терроризма, - Госдеп Фото: спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Масштабные санкции помогают эффективнее достичь политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма. Последние ограничения наиболее эффективны для воздействия на страну-агрессора.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг.

"Мы не считаем это (SST - ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России", - сказал он.

По его словам, количество уже введенных санкций США против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.

Миллер обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.

Представитель Деждепа также добавил, что в среду, 15 января, Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения.

К тому же, Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.

"Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели - включая санкции и экспортный контроль - мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST", - пояснил представитель Госдепа.

Миллер также добавил, что признание РФ страной-спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и создаст другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.

Новые санкции США против России

Министерство финансов США 10 января ввело новые масштабные санкции против российского энергетического сектора. В частности, ограничения коснулись крупнейшей нефтяной компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаза", призванные их прибылей и возможности вести войну РФ против Украины.

Санкции также повлияют на более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставляющих услуги в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.

Новые санкции заставят Россию терять миллиарды долларов в месяц и являются наиболее масштабными против страны-агрессора за всю историю.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Кандидат Трампа в госсекретари США сделал заявление о войне России против Украины
Кандидат Трампа в госсекретари США сделал заявление о войне России против Украины
DAILY
Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Сколько Путин платит за войну и как Запад усиливает давление на экономику РФ