Новые санкции эффективнее признания РФ государством-спонсором терроризма, - Госдеп
Масштабные санкции помогают эффективнее достичь политических целей в отношении России, чем признание ее государством-спонсором терроризма. Последние ограничения наиболее эффективны для воздействия на страну-агрессора.
Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-брифинг.
"Мы не считаем это (SST - ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда говорим о России", - сказал он.
По его словам, количество уже введенных санкций США против России, в частности последние пакеты на прошлой и этой неделе, имеют действенные последствия.
Миллер обратил внимание на тот факт, что после введения ограничений для энергетического сектора РФ по всему миру начали останавливаться танкеры с российской нефтью, в частности у берегов Китая.
Представитель Деждепа также добавил, что в среду, 15 января, Россия потеряла возможность обходить ранее введенные ограничения.
К тому же, Конгресс получил дополнительные полномочия по ослаблению санкций против агрессора в будущем.
"Это лишь последствия последнего пакета. Если же посмотреть на общий комбинированный режим рестрикций, который мы ввели - включая санкции и экспортный контроль - мы определили, что это будет иметь большее влияние, чем SST", - пояснил представитель Госдепа.
Миллер также добавил, что признание РФ страной-спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и создаст другие последствия, которые могут повлиять на способность работать в регионе.
Новые санкции США против России
Министерство финансов США 10 января ввело новые масштабные санкции против российского энергетического сектора. В частности, ограничения коснулись крупнейшей нефтяной компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаза", призванные их прибылей и возможности вести войну РФ против Украины.
Санкции также повлияют на более 180 судов и десятки нефтетрейдеров, поставляющих услуги в сфере нефтяной промышленности, страховых компаний и должностных лиц энергетического сектора.
Новые санкции заставят Россию терять миллиарды долларов в месяц и являются наиболее масштабными против страны-агрессора за всю историю.
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