Нові санкції ефективніше за визнання РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп

Масштабні санкції допомагають ефективніше досягти політичних цілей щодо Росії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму. Останні обмеження найбільш ефективні для впливу на країну-агресора.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг.

"Ми не вважаємо це (SST – ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", - сказав він.

За його словами, кількість уже запроваджених санкцій США проти Росії, зокрема останні пакети минулого й цього тижня, мають дієві наслідки.

Міллер звернув увагу на той факт, що після запровадження обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, зокрема біля берегів Китаю.

Речник Деждепу також додав, що в середу, 15 січня, Росія втратила можливість обходити раніше запроваджені обмеження.

До того ж, Конгрес отримав додаткові повноваження щодо послаблення санкцій проти агресора в майбутньому.

"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили - включно з санкціями та експортним контролем - ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж SST", - пояснив речник Держдепу.

Міллер також додав, що визнання РФ країни-спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати у регіоні.