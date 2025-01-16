Нові санкції ефективніше за визнання РФ державою-спонсором тероризму, - Держдеп
Масштабні санкції допомагають ефективніше досягти політичних цілей щодо Росії, ніж визнання її державою-спонсором тероризму. Останні обмеження найбільш ефективні для впливу на країну-агресора.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-брифінг.
"Ми не вважаємо це (SST – ред.) найефективнішим способом для досягнення наявних політичних цілей, коли говоримо про Росію", - сказав він.
За його словами, кількість уже запроваджених санкцій США проти Росії, зокрема останні пакети минулого й цього тижня, мають дієві наслідки.
Міллер звернув увагу на той факт, що після запровадження обмежень для енергетичного сектору РФ по всьому світу почали зупинятися танкери з російською нафтою, зокрема біля берегів Китаю.
Речник Деждепу також додав, що в середу, 15 січня, Росія втратила можливість обходити раніше запроваджені обмеження.
До того ж, Конгрес отримав додаткові повноваження щодо послаблення санкцій проти агресора в майбутньому.
"Це лише наслідки останнього пакету. Якщо ж подивитися на загальний комбінований режим рестрикцій, який ми запровадили - включно з санкціями та експортним контролем - ми визначили, що це матиме більший вплив, ніж SST", - пояснив речник Держдепу.
Міллер також додав, що визнання РФ країни-спонсором тероризму обмежить діяльність міжнародних гуманітарних організацій та створить інші наслідки, які можуть вплинути на здатність працювати у регіоні.
Нові санкції США проти Росії
Міністерство фінансів США 10 січня запровадило нові масштабні санкції проти російського енергетичного сектору. Зокрема, обмеження торкнулися найбільшої нафтової компанії "Газпром нафта" та "Сургутнафтогазом", покликані їх прибутків і можливості вести війну РФ проти України.
Санкції також вплинуть на понад 180 суден і десятки нафтотрейдерів, що постачають послуги у сфері нафтової промисловості, страхових компаній і посадовців енергетичного сектора.
Нові санкції змусять Росію втрачати мільярди доларів на місяць та є найбільш масштабними проти країни-агресора за всю історію.
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