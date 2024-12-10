Новые рейсы и график: как будет курсировать Киевская кольцевая электричка с 15 декабря

Компания завершила строительные работы на Воскресенке в Киеве, что позволило обновить график движения кольцевой электрички. Уже с 15 декабря будут запускать ежечасные рейсы, что вдвое увеличивает количество поездов и значительно улучшает удобство планирования времени для пассажиров.

Кроме того, возвращается самый поздний вечерний маршрут: электропоезд будет отправляться со станции Дарница в 22:31 (через Радужный) и прибывать на Святошино в 23:20. Это значит, что с вокзала на Троещину можно будет доехать прямым рейсом в 21:56, а из Почайной на Берестейскую даже после закрытия метро.

В пресс-службе Kyiv City Express также сообщили, что идет работа над изменением системы нумерации рейсов, чтобы сделать маршруты и направления еще более понятными для пассажиров.