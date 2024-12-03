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УЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирам

Вторник 03 декабря 2024 11:20
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УЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирам С 15 декабря по 13 января не будут курсировать три поезда УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Три поезда "Укрзализныци" не будут курсировать в период с 15 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.

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Какие поезда УЗ временно не будут курсировать

"Временно корректируем расписание движения трех поездов на декабрь-январь. В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов", - рассказали в пресс-службе УЗ.

Уточняется, что в этот период не будут курсировать:

  • поезд № 8/7 "Одесса - Харьков"
  • поезд № 148/147 "Одесса - Киев"
  • поезд № 774/773 "Киев - Шостка"

"Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому уже позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Альтернативные рейсы для пассажиров

В связи со сложившейся ситуацией национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные рейсы на вышеупомянутых направлениях:

  • поезда №105/106 и №763/764 сообщением "Киев - Одесса"
  • поезд №059/060 "Харьков - Одесса"
  • поезда №786/785 и №788/787 сообщением "Киев - Шостка"

"Мы искренне благодарим вас за доверие и понимание. Железнодорожники работают, чтобы даже в период перемен вы могли путешествовать быстро, безопасно и удобно", - добавили в УЗ.

Решения для жителей Полтавы, Кременчуга и Черкасс

В "Укрзализныце" поделились также возможными решениями для промежуточных станций.

Жителям Полтавы добраться до Одессы можно через Киев.

При этом до столицы доехать можно:

  • или поездом "Интерсити+" №723 "Харьков - Киев"
  • или поездами №15 "Харьков - Ясиня" и №17 "Харьков - Ужгород"
  • или поездом №711 "Краматорск - Киев"
  • или поездом №129 "Полтава - Ужгород"

Далее из Киева в Одессу можно доехать на поезде №105 "Киев - Одесса".

Обратный маршрут из Одессы будет выглядеть так:

  • поезд №106 "Одесса - Киев"
  • пересадка в столице на поезд "Интерсити+" №724 "Киев - Харьков"

Жителям Кременчуга добраться до Одессы также можно через Киев:

  • сначала доехать до столицы на поезде №129/130 "Кременчуг - Ужгород"
  • затем - осуществить пересадку на поезд №105/106 "Киев - Одесса"

В обратном направлении из Одессы доехать можно так:

  • на поезде "Интерсити" №764 "Одесса - Киев"
  • далее - региональным поездом №792 "Киев - Кременчуг"

Жителям Черкасс добраться до Одессы можно так:

  • на поезде №43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск" (до Киева)
  • далее - поездом №105 "Киев - Одесса"

Обратно: аналогичный маршрут.

В "Укрзализныце" напомнили также, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.

"Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", - посоветовали пассажирам.

УЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирамУЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирам

Публикация УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.

Читайте также, что известно о "Лыжном экспрессе" от "Укрзализныци" и какой у него маршрут.

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