УЗ временно отменяет ряд поездов, но есть альтернатива: что нужно знать пассажирам
Три поезда "Укрзализныци" не будут курсировать в период с 15 декабря 2024 года по 13 января 2025 года. Национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" в Telegram.
Содержание
- Какие поезда УЗ временно не будут курсировать
- Альтернативные рейсы для пассажиров
- Решения для жителей Полтавы, Кременчуга и Черкасс
Какие поезда УЗ временно не будут курсировать
"Временно корректируем расписание движения трех поездов на декабрь-январь. В период с 15 декабря по 13 января мы по техническим причинам скорректируем расписание движения некоторых поездов", - рассказали в пресс-службе УЗ.
Уточняется, что в этот период не будут курсировать:
- поезд № 8/7 "Одесса - Харьков"
- поезд № 148/147 "Одесса - Киев"
- поезд № 774/773 "Киев - Шостка"
"Мы понимаем, что эти изменения могут вызвать неудобства, поэтому уже позаботились об альтернативных маршрутах, которые позволят вам комфортно добраться до пункта назначения", - подчеркнули в "Укрзализныце".
Альтернативные рейсы для пассажиров
В связи со сложившейся ситуацией национальный перевозчик предлагает пассажирам альтернативные рейсы на вышеупомянутых направлениях:
- поезда №105/106 и №763/764 сообщением "Киев - Одесса"
- поезд №059/060 "Харьков - Одесса"
- поезда №786/785 и №788/787 сообщением "Киев - Шостка"
"Мы искренне благодарим вас за доверие и понимание. Железнодорожники работают, чтобы даже в период перемен вы могли путешествовать быстро, безопасно и удобно", - добавили в УЗ.
Решения для жителей Полтавы, Кременчуга и Черкасс
В "Укрзализныце" поделились также возможными решениями для промежуточных станций.
Жителям Полтавы добраться до Одессы можно через Киев.
При этом до столицы доехать можно:
- или поездом "Интерсити+" №723 "Харьков - Киев"
- или поездами №15 "Харьков - Ясиня" и №17 "Харьков - Ужгород"
- или поездом №711 "Краматорск - Киев"
- или поездом №129 "Полтава - Ужгород"
Далее из Киева в Одессу можно доехать на поезде №105 "Киев - Одесса".
Обратный маршрут из Одессы будет выглядеть так:
- поезд №106 "Одесса - Киев"
- пересадка в столице на поезд "Интерсити+" №724 "Киев - Харьков"
Жителям Кременчуга добраться до Одессы также можно через Киев:
- сначала доехать до столицы на поезде №129/130 "Кременчуг - Ужгород"
- затем - осуществить пересадку на поезд №105/106 "Киев - Одесса"
В обратном направлении из Одессы доехать можно так:
- на поезде "Интерсити" №764 "Одесса - Киев"
- далее - региональным поездом №792 "Киев - Кременчуг"
Жителям Черкасс добраться до Одессы можно так:
- на поезде №43/44 "Черкассы - Ивано-Франковск" (до Киева)
- далее - поездом №105 "Киев - Одесса"
Обратно: аналогичный маршрут.
В "Укрзализныце" напомнили также, что продажа билетов на внутренние рейсы открывается за 20 суток до даты отправления в 08:00.
"Планируйте путешествия заранее, чтобы выбрать удобные варианты, или подключайте мониторинг билетов с автовыкупом, когда желаемых билетов остается мало", - посоветовали пассажирам.
Публикация УЗ (скриншот: t.me/UkrzalInfo)
Напомним, ранее мы рассказывали, когда некоторые поезда УЗ на Буковине будут курсировать по-новому.
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