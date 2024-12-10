Нові рейси та графік: як курсуватиме Київська кільцева електричка з 15 грудня

"Укрзалізниця" опублікувала графік руху Київської кільцевої електрички на 2025 рік. Починаючи із 15 грудня вона курсуватиме частіше і довше.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрзалізницю".
Компанія завершила будівельні роботи на Воскресенці у Києві, що дозволило оновити графік руху кільцевої електрички. Уже з 15 грудня запускатимуть щопівгодинні рейси, що вдвічі збільшує кількість поїздів та значно покращує зручність планування часу для пасажирів.
Крім того, повертається найпізніший вечірній маршрут: електропоїзд відправлятиметься зі станції Дарниця о 22:31 (через Райдужний) та прибуватиме на Святошин о 23:20. Це означає, що з вокзалу на Троєщину можна буде доїхати прямим рейсом о 21:56, а з Почайни на Берестейську — навіть після закриття метро.
У пресслужбі Kyiv City Express також повідомили, що триває робота над зміною системи нумерації рейсів, щоб зробити маршрути та напрямки ще більш зрозумілими для пасажирів.
Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" повідомила про подвоєння лімітів інтернету для пасажирів у поїздах "Інтерсіті" та "Інтерсіті+". Відтепер кожен користувач може безкоштовно користуватися 2 ГБ трафіку зі швидкістю 10 Мб/с під час поїздки.
Також ми писали, що з 15 грудня 2024 року до 13 січня 2025 року поїзди №8/7 "Одеса - Харків", №148/147 "Одеса - Київ" та №774/773 "Київ - Шостка" не курсуватимуть. "Укрзалізниця" пропонує пасажирам альтернативні рейси:
- для напрямку "Київ - Одеса" – поїзди №105/106 та №763/764;
- для "Харків - Одеса" – поїзд №059/060;
- для "Київ - Шостка" – поїзди №786/785 та №788/787.
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