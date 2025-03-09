Новые правила выезда за границу для мужчин. Что изменилось и для каких категорий

В Украине недавно был внесен ряд изменений в правила пересечения границы. Нововведения касаются отдельных категорий, в частности перевозчиков медицинских грузов и гуманитарных грузов, а также деятелей искусства и медийщиков.
РБК-Украина в материале ниже рассказывает, что известно о новых правилах пересечения границы.
Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые занимаются перевозкой медицинских и гуманитарных грузов, могут пересекать границу исключительно на общих основаниях.
Поскольку норма, по которой Министерство развития общин и территорий Украины или областные или городские военные администрации имели право принимать решение о выезде за пределы Украины водителей, осуществляющих перевозки для нужд Вооруженных Сил, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами с 27 февраля 2025 года не действует.
Что имеется в виду? Ранее, чтобы выехать за пределы Украины такие лица должны были быть внесены в систему "Шлях", а решение об их выезде рассматривали Министерство развития общин и территорий Украины или областные военные администрации.
Теперь же для пересечения границы такие перевозчики должны соответствовать общим условиям. Например, это такие как исключенные из воинского учета или те, кто имеет 3 и более детей на воспитании и тому подобное.
Отдельными нормами, которые вступили в силу, урегулированы правила пересечения границы для категорий лиц, относящихся к сфере культуры, стратегических коммуникаций, медиа и информационной сферы.
С 3 марта Министерство культуры временно приостановило выдачу так называемых писем содействия для выезда за границу военнообязанных деятелей искусства и медийщиков. В ведомстве объяснили, что это решение носит временный характер и будет действовать до завершения уточнения формальной процедуры. Целью таких изменений, как говорят в Минкульте, является предотвращение возможных злоупотреблений в сфере культурной дипломатии.
Новыми изменениями определено, что пропуск через государственную границу граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые относятся к сфере культуры и информационной сферы, будет осуществляться уполномоченными должностными лицами Госпогранслужбы при условии выполнения правил пересечения государственной границы и наличия у них подтверждающих документов.
Подтверждающими документами для пересечения государственной границы на выезд являются:
В случае неподтверждения цели поездки уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пересечении государственной границы таким лицам.
Напомним, что во время действия военного положения в Украине мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, которые имеют право на пересечение границы при наличии соответствующих документов.
В частности, право на выезд за границу имеют лица, признанные военно-врачебной комиссией непригодными к военной службе по состоянию здоровья; мужчины, на иждивении которых находятся трое и более несовершеннолетних детей; родители-одиночки и другие категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Для выезда за пределы страны необходимы соответствующие документы, подтверждающие основания для выезда (например, удостоверение об инвалидности, свидетельства о рождении детей, документы об опекунстве, удостоверение об отсрочке от призыва и т.д.).
Добавим, недавно правительство расширило перечень военнообязанных, которые могут пересекать госграницу.
Это касается лиц, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время боевых действий. Или члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, полнородные (неполнородные) брат или сестра), которые посмертно вручили звание Герой Украины.
При подготовке материала использовались: разъяснения ГНСУ, заявление Минкульта, постановление Кабинета Министров Украины от 4 марта 2025 года № 244 и постановление КМУ от 25.02.2025 № 213.
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