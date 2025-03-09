Нові правила виїзду за кордон для чоловіків. Що змінилося і для яких категорій

Що змінилося для водіїв медичних та гуманітарних вантажів

Відтак чоловіки віком від 18 до 60 років, які займаються перевезенням медичних та гуманітарних вантажів, можуть перетинати кордон виключно на загальних підставах.

Оскільки норма, за якою Міністерство розвитку громад та територій України або обласні чи міські військові адміністрації мали право приймати рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами з 27 лютого 2025 року не діє.

Що мається на увазі? Раніше, щоб виїхати за межі України такі особи мали б бути внесені у систему "Шлях", а рішення про їхній виїзд розглядали Міністерство розвитку громад та територій України або обласні військові адміністрації.

Наразі ж для перетину кордону такі перевізники повинні відповідати загальним умовам. Наприклад, це такі як виключені з військового обліку або ж ті, хто має 3 і більше дітей на вихованні тощо.

Нові правила виїзду для митців та медійників

Окремими нормами, які набрали чинності, врегульовано правила перетину кордону для категорій осіб, які відносяться до сфери культури, стратегічних комунікацій, медіа та інформаційної сфери.

З 3 березня Міністерство культури тимчасово призупинило видачу так званих листів сприяння для виїзду за кордон військовозобов’язаних митців і медійників. У відомстві пояснили, що це рішення має тимчасовий характер і діятиме до завершення уточнення формальної процедури. Метою таких змін, як кажуть у Мінкульті, є запобігання можливим зловживанням у сфері культурної дипломатії.

Новими змінами визначено, що пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які належать до сфери культури та інформаційної сфери, здійснюватиметься уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетинання державного кордону та наявності у них підтвердних документів.

Підтвердними документами для перетинання державного кордону на виїзд є:

лист Міністерства культури та стратегічних комунікацій або Мінцифри до Адміністрації Держприкордонслужби щодо участі таких осіб у заходах із зазначенням запланованої дати перетинання державного кордону на виїзд, орієнтовної дати повернення в Україну, назви пункту пропуску, через який заплановано перетинання державного кордону на виїзд, а також виду транспортного засобу;

запрошення іноземної організації для участі таких осіб у заході з перекладом українською мовою;

військово-обліковий документ з відповідними відмітками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або військово-обліковий документ в електронній формі.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону таким особам.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану в Україні чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати за кордон. Однак існують винятки для певних категорій громадян, які мають право на перетин кордону за наявності відповідних документів.

Зокрема, право на виїзд за кордон мають особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними до військової служби за станом здоров’я; чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше неповнолітніх дітей; батьки-одинаки та інші категорії громадян у передбачених законом випадках.

Для виїзду за межі країни необхідні відповідні документи, що підтверджують підстави для виїзду (наприклад, посвідчення про інвалідність, свідоцтва про народження дітей, документи про опікунство, посвідчення про відстрочку від призову тощо).