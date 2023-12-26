Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ

Новый законопроект о мобилизации в Украине зарегистрирован в Раде поздно вечером 25 декабря. Теперь над ним будут работать парламентарии, впереди - рассмотрение в комитетах и голосование в двух чтениях.
РБК-Украина разбиралось с главными новациями нового законопроекта и приводит краткий пересказ ниже.
Отметим, сейчас на сайте парламента доступен текст законопроекта, который только обсуждается. После принятия документа закон вступит в силу через месяц, за исключением отдельных частей.
Так, среди новаций нового законопроекта:
Среди полномочий сельских, поселковых, городских советов теперь, в частности:
В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. Что должно быть в повестке:
Повестку могут вручать: где и кто
!!! Повестка о вызове в ТЦК может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.
Уважительными причинами неприбытия по повестке является препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника.
Во время мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В ходе проверки документов представитель ТЦК или полицейский могут проводить фото- и видеофиксацию и использовать оборудование с доступом к реестру призывников.
Право на отсрочку имеют, в частности:
Что касается студентов, то призыву по новому законопроекту не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности) .
ПВо время военного положениия служба по контракту для лиц от 18 до 25 лет составляет один год.
Основания для увольнения со службы для военных по призыву, в частности:
Мобилизированные увольняются со службы, в том числе в следующих случаях:
В законопроекте предусмотрено, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста формируется военно-учетный документ в электронной форме. При этом исключается норма, согласно которой военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.
Кроме того, потребуется, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие свое место жительства, в семидневный срок с даты взятия на учет ВПЛ становились на военный учет по месту нахождения.
Еще одно предложение - на военную службу могут быть призваны осуждены, кроме совершивших преступлений против основ нацбезопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 401 - 414, 426 - 433, 436, 437 - 442 УКУ.
Украинцы за границей
Консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины для украинцев-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при наличии военно-учетных документов. В консульстве проверяют подлинность военно-учетных документов. Исключение составляет оформление документов на возвращение в Украину, помощь детям, оформление наследства, услуги по заявлениям задержанных, а также в случае угрозы жизни и здоровью гражданина.
В условиях военного положения оформление украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.
Ограничение для уклонистов
Согласно предложениям, уклонистов будут вносить в Единый реестр должников, а также к ним будут применять следующие ограничения:
Такие ограничения будут прекращаться по сообщению руководителя ТЦК об исключении военнообязанного из Единого реестра должников.