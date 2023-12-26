Новые правила. Что украинцам ждать от большого законопроекта о мобилизации: краткий пересказ

Отметим, сейчас на сайте парламента доступен текст законопроекта, который только обсуждается. После принятия документа закон вступит в силу через месяц, за исключением отдельных частей.

Так, среди новаций нового законопроекта:

изменение призывного возраста с 27 до 25 лет,

военным после плена - 90 дней отпуска,

привлечение к рекрутингу на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга,

базовая военная служба для лиц от 18 до 25 лет,

базовая общевойсковая подготовка, которая включается в учебные планы вузов всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина.

Среди полномочий сельских, поселковых, городских советов теперь, в частности:

обеспечение организации призыва,

обеспечение на территории населенных пунктов ведения персонально-первичного военного учета призывников,

оповещение и обеспечение прибытия граждан, привлекаемых к исполнению обязанности по мобилизации, техники в сборные пункты и в воинские части,

обеспечение планирования и проведения мобилизационной подготовки, мероприятий мобилизации и демобилизации на территории соответствующих населенных пунктов.

Повестки и электронная почта

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. Что должно быть в повестке:

фамилия, имя отчество и дата рождения

наименование ТЦК, выдавшего повестку

цель вызова

место, день и время явки по вызову

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку

регистрационный номер повестки

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Повестку могут вручать: где и кто

в помещении ТЦК – представители ТЦК

по месту жительства – представители ТЦК или полицейские;

на работе – представители ТЦК, работодатель или полицейский;

в общественных местах – представители ТЦК или полицейские.

!!! Повестка о вызове в ТЦК может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте.

Уважительными причинами неприбытия по повестке является препятствие стихийного характера, болезнь, смерть близкого родственника.

Во время мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, состоящие на военном учете или снятые с него, обязаны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК или полицейского. В ходе проверки документов представитель ТЦК или полицейский могут проводить фото- и видеофиксацию и использовать оборудование с доступом к реестру призывников.

Отсрочка

Право на отсрочку имеют, в частности:

забронированные,

женщины и мужчины, у которых трое и более детей младше 18 лет,

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет,

лица с инвалидностью I или II группы, или имеющие жену (супруга) или одного из родителей из числа лиц с инвалидностью I или II группы,

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу,

женщины в декрете до 3 лет (при необходимости – до 6),

беременные женщины,

действующие нардепы и депутаты Верховной Рады АР Крым.

Что касается студентов, то призыву по новому законопроекту не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученный по одной специальности (специальности) .

Увольнение со службы

ПВо время военного положениия служба по контракту для лиц от 18 до 25 лет составляет один год.

Основания для увольнения со службы для военных по призыву, в частности:

освобождение из плена

избрание нардепом, депутатом Верховной Рады АР Крым

истечение срока службы - в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Мобилизированные увольняются со службы, в том числе в следующих случаях:

в случае достижения предельного возраста пребывания на военной службе,

по состоянию здоровья,

на основании заключения ВЛК о непригодности к военной службе (возможно с пересмотром через 6-12 месяцев),

при наличии инвалидности I или II группы,

в связи со вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы,

по семейным обстоятельствам,

в связи с проведением организационных мероприятий в разведывательных органах Украины,

в связи с освобождением из плена,

в связи с сокращением штатов,

в связи с избранием народным депутатом Украины, депутатом Верховной Рады Автономной Республики Крым

в связи с окончанием срока службы – в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев.

Воинский учет и ограничения

В законопроекте предусмотрено, что на каждого призывника, военнообязанного и резервиста формируется военно-учетный документ в электронной форме. При этом исключается норма, согласно которой военный учет граждан Украины, постоянно проживающих за границей, не ведется.

Кроме того, потребуется, чтобы призывники, военнообязанные и резервисты, покинувшие свое место жительства, в семидневный срок с даты взятия на учет ВПЛ становились на военный учет по месту нахождения.

Еще одно предложение - на военную службу могут быть призваны осуждены, кроме совершивших преступлений против основ нацбезопасности, а также преступлений, предусмотренных статьями 401 - 414, 426 - 433, 436, 437 - 442 УКУ.

Украинцы за границей

Консульские услуги в зарубежных дипучреждениях Украины для украинцев-мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются призывниками, военнообязанными или резервистами, осуществляются при наличии военно-учетных документов. В консульстве проверяют подлинность военно-учетных документов. Исключение составляет оформление документов на возвращение в Украину, помощь детям, оформление наследства, услуги по заявлениям задержанных, а также в случае угрозы жизни и здоровью гражданина.

В условиях военного положения оформление украинского или загранпаспорта за границей гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при условии наличия у них военно-учетных документов.

Ограничение для уклонистов

Согласно предложениям, уклонистов будут вносить в Единый реестр должников, а также к ним будут применять следующие ограничения:

запрет выезда за границу,

запрет на проведение операций с движимым и недвижимым имуществом,

ограничение на право управления собственным транспортным средством и получение водительского удостоверения,

ограничение права на пользование и распоряжение денежными средствами и другими ценностями,

отказ в заключении кредитного договора, договора займа,

приостановка получения льгот и услуг от государства.

Такие ограничения будут прекращаться по сообщению руководителя ТЦК об исключении военнообязанного из Единого реестра должников.