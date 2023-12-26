Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ

Новий законопроект про мобілізацію в Україні зареєстрований у Раді пізно ввечорі 25 грудня. Тепер над ним працюватимуть парламентарі, попереду - розгляд у комітетах та голосування у двох читаннях.
РБК-Україна розбиралося з головними новаціями нового законопроекту та наводить стислий переказ нижче.
Зазначим, наразі на сайті парламенту доступний текст законопроєкту, який наразі лише обговорюється. Після ухвалення документу закон набере чинності через місяць, за винятком окремих частин.
Тож, серед новацій нового законопроекту:
Серед повноважень сільських, селищних, міських рад тепер, зокрема:
У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. Що має бути у повістці:
Повістку можуть вручати: де та хто
!!! Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.
Поважними причинами неприбуття по повістці є перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близького родича.
Під час мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою представника ТЦК або поліцейського. У ході перевірки документів представник ТЦК чи поліцейський можуть проводити фото- та відеофіксацію та використовувати обладнання з доступом до реєстру призовників.
Право на відстрочку мають, зокрема:
Щодо студентів, то призову за новим законопроектом не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом).
Під час воєнного стану служба за контрактом для осіб від 18 до 25 років становить один рік.
Підстави для звільнення зі служби для військових за призовом, зокрема:
Мобілізовані звільняються зі служби, зокрема у таких випадках:
У законопроекті передбачено, що на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста формується військово-обліковий документ в електронній формі. При цьому, виключається норма, згідно з якою військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.
Крім того, вимагатиметься, щоб призовники, військовозобов’язані та резервісти, які покинули своє місце проживання, в семиденний строк з дати взяття на облік ВПО ставали на військовий облік за місцем перебування.
Ще одна пропозиція - на військову службу можуть бути призвані засуджені, крім тих, хто вчинив злочинів проти основ нацбезпеки, а також злочинів, передбачених статтями 401 - 414, 426 - 433, 436, 437 - 442 ККУ.
Українці за кордоном
Консульські послуги у закордонних дипустановах України для українців-чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюються за умови наявності військово-облікових документів. У консульстві перевіряють дійсність військово-облікових документів. Винятком є оформлення документів на повернення в Україну, допомога дітям, оформлення спадщини, послуги за заявами затриманих, у разі загрози життю та здоров’ю громадянина.
В умовах воєнного стану оформлення українського чи закордонного паспорту за кордоном громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років з дійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.
Обмеження для ухилянтів
Згідно з пропозиціями, ухилянтів вноситимуть до Єдиного реєстру боржників, а також до них застосовуватимуть такі обмеженняі:
Такі обмеженя припинятимуться за повідомленням керівника ТЦК щодо виключення військовозобов’язаного з Єдиного реєстру боржників.