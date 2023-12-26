Нові правила. Що українцям чекати від великого законопроєкту про мобілізацію: стислий переказ

Зазначим, наразі на сайті парламенту доступний текст законопроєкту, який наразі лише обговорюється. Після ухвалення документу закон набере чинності через місяць, за винятком окремих частин.

Тож, серед новацій нового законопроекту:

зміна призовного віку з 27 до 25 років,

військовим після полону - 90 днів відпустки,

залучення до заходів рекрутингу на військову службу центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу,

базова військова служба для осіб від 18 до 25 років,

базова загальновійськова підготовка, яка включається до навчальних планів вишів всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна.

Серед повноважень сільських, селищних, міських рад тепер, зокрема:

забезпечення організації призову,

забезпечення на території населених пунктів ведення персонально-первинного військового обліку призовників,

оповіщення і забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов’язку щодо мобілізації, техніки на збірні пункти та у військові частини,

забезпечення планування та проведення мобілізаційної підготовки, заходів мобілізації та демобілізації на території відповідних населених пунктів.

Повістки і на електронну пошту

У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. Що має бути у повістці:

прізвище, ім’я по батькові та дата народження

найменування ТЦК, що видав повістку

мета виклику

місце, день і час явки за викликом

підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку

реєстраційний номер повістки

роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.

Повістку можуть вручати: де та хто

в приміщенні ТЦК - представники ТЦК

за місцем проживання - представники ТЦК або поліцейські;

на роботі - представники ТЦК, роботодавець або поліцейський;

в громадських місцях - представники ТЦК або поліцейські.

!!! Повістка про виклик до ТЦК може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста або на електронну пошту.

Поважними причинами неприбуття по повістці є перешкода стихійного характеру, хвороба, смерть близького родича.

Під час мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті з нього, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ та пред’являти його за вимогою представника ТЦК або поліцейського. У ході перевірки документів представник ТЦК чи поліцейський можуть проводити фото- та відеофіксацію та використовувати обладнання з доступом до реєстру призовників.

Відстрочка

Право на відстрочку мають, зокрема:

заброньовані,

жінки та чоловіки, у яких троє і більше дітей віком до 18 років,

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років,

особи з інвалідністю І чи ІІ групи, або які мають дружину (чоловіка)чи когось з батьків із числа осіб з інвалідністю І чи II групи,

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу,

жінки в декреті до 3 років (при необхідності - до 6),

вагітні жінки,

діючі нардепи та депутати Верховної Ради АР Крим.

Щодо студентів, то призову за новим законопроектом не підлягають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої̈ та вищої̈ освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий за однією спеціальністю (фахом).

Звільнення зі служби

Під час воєнного стану служба за контрактом для осіб від 18 до 25 років становить один рік.

Підстави для звільнення зі служби для військових за призовом, зокрема:

звільнення з полону

обрання нардепом, депутатом Верховної Ради АР Крим

закінчення строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Мобілізовані звільняються зі служби, зокрема у таких випадках:

у разі досягнення граничного віку перебування на військовій службі,

за станом здоров’я,

на підставі висновку ВЛК про непридатність до військової служби (можливо з переоглядом через 6-12 місяців),

за наявності інвалідності І чи ІІ групи,

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі або обмеження волі,

через сімейні обставини,

у зв'язку із проведенням організаційних заходів у розвідувальних органах України,

у зв’язку із звільненням з полону,

у зв’язку із скороченням штатів,

у зв’язку з обранням народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим,

у зв’язку з закінченням строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.

Військовий облік та обмеження

У законопроекті передбачено, що на кожного призовника, військовозобов’язаного та резервіста формується військово-обліковий документ в електронній формі. При цьому, виключається норма, згідно з якою військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

Крім того, вимагатиметься, щоб призовники, військовозобов’язані та резервісти, які покинули своє місце проживання, в семиденний строк з дати взяття на облік ВПО ставали на військовий облік за місцем перебування.

Ще одна пропозиція - на військову службу можуть бути призвані засуджені, крім тих, хто вчинив злочинів проти основ нацбезпеки, а також злочинів, передбачених статтями 401 - 414, 426 - 433, 436, 437 - 442 ККУ.

Українці за кордоном

Консульські послуги у закордонних дипустановах України для українців-чоловіків віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, здійснюються за умови наявності військово-облікових документів. У консульстві перевіряють дійсність військово-облікових документів. Винятком є оформлення документів на повернення в Україну, допомога дітям, оформлення спадщини, послуги за заявами затриманих, у разі загрози життю та здоров’ю громадянина.

В умовах воєнного стану оформлення українського чи закордонного паспорту за кордоном громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років з дійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Обмеження для ухилянтів

Згідно з пропозиціями, ухилянтів вноситимуть до Єдиного реєстру боржників, а також до них застосовуватимуть такі обмеженняі:

заборона виїзду за кордон,

заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном,

обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія,

обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями,

відмови в укладенні кредитного договору, договору позики,

призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Такі обмеженя припинятимуться за повідомленням керівника ТЦК щодо виключення військовозобов’язаного з Єдиного реєстру боржників.