Новые правила для ТЦК уже готовят: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа

"По поводу реформы ТЦК, она действительно объявлена. Над ней работает профильное министерство, профильный министр. Мы еще пока не готовы ее коммуницировать наружу, мы внутри обсуждаем", - рассказала она.

Свириденко добавила, что соответствующие консультации с парламентариями будут проводиться после того, как будет готов финальный окончательный вариант.

Изменения в мобилизации

Напомним, в Минобороны заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК. Планируется полностью изменить их структуру и переподчинить центры комплектования непосредственно оборонному ведомству.

Кроме того, в Минобороны заверили, что в Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Это произошло после того, как 2 апреля во Львове напали с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил о масштабах проблем с мобилизацией, отметив, что сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.

Для решения ситуации он анонсировал комплексный аудит ТЦК и углубленную проверку Министерства обороны и ВСУ, направленную на борьбу с коррупцией и поиск ресурсов для улучшения обеспечения военных.