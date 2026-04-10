Новые правила для ТЦК уже готовят: Свириденко рассказала, на каком этапе громкая реформа

Над реформой ТЦК сейчас работает профильное министерство. Консультации с Верховной Радой состоятся после того, как будет готов окончательный вариант.
Как сообщает РБК-Украина, об этом на часе вопросов к правительству заявила премьер Юлия Свириденко.
"По поводу реформы ТЦК, она действительно объявлена. Над ней работает профильное министерство, профильный министр. Мы еще пока не готовы ее коммуницировать наружу, мы внутри обсуждаем", - рассказала она.
Свириденко добавила, что соответствующие консультации с парламентариями будут проводиться после того, как будет готов финальный окончательный вариант.
Напомним, в Минобороны заявили о подготовке масштабной реформы ТЦК. Планируется полностью изменить их структуру и переподчинить центры комплектования непосредственно оборонному ведомству.
Кроме того, в Минобороны заверили, что в Украине уже в ближайшее время планируют внедрить изменения в системе мобилизации. Это произошло после того, как 2 апреля во Львове напали с ножом на военнослужащего ТЦК. В результате полученных ранений мужчина погиб.
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил о масштабах проблем с мобилизацией, отметив, что сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.
Для решения ситуации он анонсировал комплексный аудит ТЦК и углубленную проверку Министерства обороны и ВСУ, направленную на борьбу с коррупцией и поиск ресурсов для улучшения обеспечения военных.
В то же время депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что в Украине готовят изменения в подходах мобилизации и постепенную корректировку действующих процедур.
По его словам, одним из ключевых направлений будущих изменений должно стать увеличение количества военнослужащих, которые будут проходить службу по контракту. Отмечается, что это поможет уменьшить долю мобилизации и сделать прохождение службы более прогнозируемым для украинцев.