Новые правила пересечения границы: с 12 мая "єЧерга" аннулирует записи без страховки

11:11 12.05.2026 Вт
3 мин
Как работает новая система контроля на границе и что стоит знать перевозчикам?
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Очередь на границе (facebook.com/zahidnuy kordon)

В Украине заработал новый функционал в системе "єЧерга" для пересечения границы. Отныне сервис автоматически будет проверять наличие и действие международного страхового сертификата "Зеленая карта".

Главное:

  • Дата старта: Новый функционал в системе "єЧерга" официально заработал с 12 мая 2026 года.
  • Автоматическая проверка: Система теперь самостоятельно проверяет наличие и действие международного страхового сертификата "Зеленая карта" через базу МТСБУ.
  • Риск отмены: Если на момент статуса "На въезд" в пункт пропуска у транспортного средства не будет действующей страховки, система автоматически аннулирует запись в очереди.
  • Личный кабинет: Статус страхования и срок действия договора теперь отображаются непосредственно в личном кабинете водителя в "єЧерге".
  • Для кого это обязательно: Наличие "Зеленой карты" является критическим для всего коммерческого транспорта (автобусов и грузовиков), выезжающего за пределы Украины.
  • Предупреждение: Если страховка была оформлена накануне и еще не вступила в силу, запись в очереди останется активной, но к моменту прибытия на КПП полис должен стать действующим.

Что изменилось с 12 мая

Новый функционал заработал сегодня, 12 мая 2026 года. Его реализовали в сотрудничестве с Моторным (транспортным) страховым бюро Украины (МТСБУ).

Теперь при бронировании места в онлайн-очереди система автоматически будет проверять наличие страхового сертификата для транспортного средства. Информация о статусе страхования будет отображаться в личном кабинете пользователя.

Когда запись в очереди могут отменить

Как пояснили в Минразвития, если на момент бронирования "Зеленая карта" еще не вступила в силу, например из-за оформления накануне поездки, запись в очереди будет оставаться активной до получения статуса "На въезд" в пункт пропуска.

Впрочем, если на этот момент транспорт не будет иметь действующего страхового покрытия, система автоматически отменит запись в онлайн-очереди.

В министерстве отмечают, что нововведение должно помочь водителям избегать ситуаций, когда из-за неактивного страхового сертификата им отказывают в пересечении границы уже непосредственно на КПП.

Почему "Зеленая карта" важна

В Минразвития напомнили, что наличие "Зеленой карты" является обязательным для всего коммерческого транспорта, который выезжает за границу, в том числе для автобусов и грузовиков.

Отсутствие действующего сертификата может стать основанием для отказа в пересечении границы, а в случае ДТП за пределами Украины - привести к значительным финансовым затратам.

Также водители смогут видеть в личном кабинете срок действия страхового договора во время ожидания в очереди. Это должно помочь вовремя позаботиться о продлении страхования, если поездка за границу затянется.

Ранее РБК-Украина рассказывало, зачем украинским водителям нужна "Зеленая карта" для выезда за границу и как ее оформить.

Также мы писали, что в Украине не будут штрафовать водителей автоматически за бумажную автостраховку вместо электронной. В МВД заявили, что для этого пока нет ни законодательных, ни технических оснований. В то же время водителям напомнили, что полис автогражданки все равно является обязательным, а штраф за его отсутствие могут выписать при проверке полицией.

