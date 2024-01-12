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Новые положения. Будут ли возвращать украинских беженцев из Ирландии домой

Фото: Поддержка Украины в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев не будут возвращать домой из Ирландии, пока не закончится война. Об этом заявил премьер-министр Лео Варадкар.

Глава ирландского правительства ожидает, что ЕС продолжит статус временной защиты для украинцев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Irish Independent.

Срок действия директивы ЕС о временной защите для бежавших от войны в Украине истекает 4 марта 2025 года. Несмотря на то, что директива не может быть снова продлена, ЕС может принять решение о новых положениях для украинских беженцев.

Премьер-министр Ирландии заявил, что ни одного беженца не вернут в Украину, пока идет война.

"Я не могу себе представить отправку кого-либо обратно в Украину, пока война не закончится, пока это не станет безопасно. Очевидно, что есть некоторые части страны, где война бушует каждый день, есть другие части страны, которые периодически подвергаются ракетным обстрелам", – сказал Лео Варадкар.

Его комментарий появился после заявления политика Мэри Лу Макдональд о том, что по истечении срока действия директивы ЕС украинцам, не имеющим важной работы, нельзя автоматически разрешать оставаться в Ирландии.

По словам главы правительства, утверждение, что в Украине достаточно безопасные регионы, чтобы отправлять людей обратно, неправильно.

С начала войны Ирландия приняла более 100 000 беженцев, около 20 000 украинцев вернулись домой.

"Это совсем другое дело, чем отправка кого-то обратно в Украину", – заметил чиновник.

В настоящее время страна принимает меры, чтобы снизить поток новых беженцев из Украины из-за кризиса с жильем. В частности, урезали выплаты новоприбывшим и ограничили время бесплатного проживания.

По словам Лео Варадкара, одинаковые правила приема украинских беженцев должны действовать в каждом из 27 государств ЕС.

"Нужно будет принять решение продлевать временную защиту или нет. Я ожидаю, что мы это сделаем, и я считаю, что пока бушует эта война, ЕС должен продолжать разрешать людям из Украины находить убежище в наших странах", – подчеркнул он.

Напомним, мы писали, что украинские беженцы, которые приедут в Ирландию для временной защиты, будут получать уменьшенные выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу.

Также мы писали, что правительство Ирландии планирует размещать тысячи украинских беженцев в модульных домах, построенных частными застройщиками. Это будет первым шагом к переселению украинцев из гостиниц в долгосрочное жилье.

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