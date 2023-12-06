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Долгосрочное жилье. В Ирландии разработали новый план по размещению украинцев

Ирландия, Дублин, Среда 06 декабря 2023 11:12
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Долгосрочное жилье. В Ирландии разработали новый план по размещению украинцев Фото: Поддержка украинцев в Ирландии (facebook.com/CityDublinETB)
Автор: Ольга Маджумдар

Правительство Ирландии планирует размещать тысячи украинских беженцев в модульных домах, построенных частными застройщиками. Это будет первый шаг к переселению украинцев из отелей в долгосрочное жилье.

Жилые комплексы должны быть построены в пределах 5 км от местной инфраструктуры, сообщает РБК-Украина со ссылкой на businesspost.ie.

В Департаменте интеграции изучают интерес среди частных застройщиков к строительству модульных домов по всей стране, где можно было бы размещать до 200 человек.

В начале недели Департамент заявил, что у него закончились места для размещения заявителей на международную защиту (беженцев из разных стран). В связи с этим чиновники сообщили, что на данный момент жилье больше не будет предоставляться. Беженцам смогут выделить палатки и спальные мешки.

В государственном жилье в Ирландии проживает почти 75 000 из 100 000 украинцев, пользующихся общеевропейской схемой временной защиты в стране.

В новом плане правительства говорится о намерении двигаться "к более независимому частному размещению" для тысяч украинских беженцев, проживающих в Ирландии.

Частные поставщики будут нести полную ответственность за эксплуатацию, техническое обслуживание и управление объектами, включая социальное обеспечение жильцов, и получать прямую оплату от государства.

Развертывание модульного жилья будет временным с контрактами на два года. Подобно существующим модульным домам, от жильцов ожидается еженедельный взнос из своего дохода или выплат.

Сейчас планируется определить участки, где можно обслуживать жилую застройку на краткосрочной основе с взможностью реконструкции в будущем.

Отдельно будет продолжаться строительство модульных домов через Офис общественных работ (OPW). С начала войны OPW построило 200 модульных домов для более 700 беженцев. Стоимость строительства квартиры с двумя спальнями обходится около 165 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что правительство Ирландии готовит изменения в программе убежища, чтобы снизить поток украинских беженцев. Оплату за жилье и сокращение выплат могут ввести до конца года.

Так мы писали, что в это Рождество многие беженцы в Ирландии будут жить в холодных палатках. Правительство признало, что не может гарантировать, что новоприбывших не будут селить зимой в такое жилье.

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