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Украинцев с низкими выплатами в Ирландии будут готовить к работе: детали

Ирландия, Дублин, Вторник 09 января 2024 10:32
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Украинцев с низкими выплатами в Ирландии будут готовить к работе: детали Фото: Центр поддержки украинцев в Ирландии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинские беженцы, которые приедут в Ирландию для временной защиты, будут получать уменьшенные выплаты. Новоприбывших будут обучать и помогать найти работу.

Снижение еженедельных ставок помощи украинцам правительство страны планирует утвердить 9 января, сообщает РБК-Украина со ссылкой на independent.ie.

Правительство Ирландии решило сократить еженедельные выплаты бежавшим от войны в Украине, чтобы уменьшить поток людей из-за кризиса с жильем.

В дальнейшем новоприбывшие будут получать помощь в размере 38,80 евро в неделю по сравнению с текущей ставкой в 232 евро в неделю. В то же время изменения не коснутся более 100 000 украинцев, прибывших в Ирландию раньше.

Новоприбывшим беженцам из Украины организуют обучение и поддержку навыков, чтобы помочь им найти работу через местные офисы Intreo. Украинцам, получающим социальную помощь, придется обращаться в государственную службу занятости.

Ранее в правительстве заявили, что новые сокращенные ставки социального обеспечения приведут Ирландию в соответствие с программами поддержки других европейских стран.

Новоприбывшим украинским беженцам также будет предоставлено 90 дней бесплатного проживания в государственном жилье, а затем они сами будут отвечать за поиск крыши над головой.

Ожидается, что новые нормы начнут действовать в конце января.

С начала войны в Украине в Ирландию прибыли более 102 тысяч украинцев.

Напомним, мы писали, что правительство Ирландии планирует размещать тысячи украинских беженцев в модульных домах, построенных частными застройщиками. Это будет первым шагом к переселению украинцев из гостиниц в долгосрочное жилье.

Также мы рассказывали, в каких странах урежут выплаты украинцам в следующем году. Некоторые правительства уже согласовали сокращение выплат украинцам из-за давления на бюджет, другие только обсуждают такой вариант.

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