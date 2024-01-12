Нові положення. Чи повертатимуть українських біженців із Ірландії додому

Термін дії директиви ЄС про тимчасовий захист для втікачів від війни в Україні закінчується 4 березня 2025 року. Попри те, що директива не може бути продовжена знову, ЄС може прийняти рішення про нові положення для українських біженців.

Прем'єр-міністр Ірландії заявив, що жодного біженців не повернуть в Україну, поки триває війна.

"Я не можу собі уявити відправлення когось назад в Україну, поки війна не закінчиться, поки це не стане безпечно. Очевидно, що є деякі частини країни, де війна вирує щодня, є інші частини країни, які періодично піддаються ракетним обстрілам", – сказав Лео Варадкар.

Його коментар з'явився після заяви політика Мері Лу Макдональд про те, що після закінчення терміну дії директиви ЄС українцям, які не мають важливої роботи, не можна автоматично дозволяти залишатися в Ірландії.

За словами глави уряду, твердження, що в Україні є достатньо безпечні регіони, щоб відправляти людей назад, неправильне.

З початку війни Ірландія прийняла понад 100 000 біженців, близько 20 000 українців повернулися додому.

"Це зовсім інша річ, ніж відправка когось назад в Україну", – зауважив урядовець.

Наразі країна вживає заходів, щоб знизити потік нових біженців із України через кризу із житлом. Зокрема, уразіли виплати новоприбулим та обмежили час безкоштовного проживання.

За словами Лео Варадкара, однакові правила прийому українських біженців мають діяти в кожній із 27 держав ЄС.

"Потрібно буде прийняти рішення продовжувати тимчасовий захист чи ні. Я очікую, що ми це зробимо, і я вважаю, що поки вирує ця війна, ЄС повинен продовжувати дозволяти людям з України знаходити притулок у наших країнах", – наголосив він.