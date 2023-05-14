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Новые подробности через два дня. Байден рассказал о переговорах по лимиту госдолга США

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Джо Байден рассказал о переговорах с Конгрессом о повышении лимита долга правительства США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Байден в субботу, 14 мая, заявил, что переговоры с Конгрессом о повышении лимита госдолга США продвигаются, и больше об их прогрессе станет известно в течение следующих двух дней.

"Я думаю, что они двигаются вперед, трудно сказать. Мы еще не достигли критической точки. Мы узнаем больше в ближайшие два дня", – отметил американский лидер.

Отмечается, что в начале следующей недели президент встретится со спикером Палаты представителей Республиканской партии Кевином Маккарти и другими лидерами Конгресса, чтобы возобновить переговоры.

Министр финансов США Джанет Йеллен призвала Конгресс повысить лимит государственного долга в размере 31,4 трлн долларов, чтобы предотвратить беспрецедентный дефолт.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США даже в случае дефолта будут иметь возможность оказывать Украине военную помощь.

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