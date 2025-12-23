Новые линкоры для ВМС США: Трамп анонсировал корабли с лазерами и ядерными ракетами

Как подчеркнул Трамп, новые линкоры будут "самыми быстрыми, самыми большими и в сотни раз мощнее любого линкора, который когда-либо строили".

Он также заявил, что речь идет об "одних из самых смертоносных кораблей для ведения надводной войны", которые станут крупнейшими боевыми кораблями не только в истории США, но и в мире.

По словам президента США, сейчас речь идет о строительстве двух линкоров, однако в перспективе их количество могут увеличить до 10, а впоследствии - до 20-25 единиц.

"Мы говорим о 10, но начнем с двух и быстро перейдем к 10. В конце концов мы считаем, что это будет от 20 до 25 таких кораблей", - отметил Трамп.

Он также сообщил, что новые линкоры планируют оснастить самыми современными видами вооружения. В частности, речь идет об артиллерии, ракетах, гиперзвуковых системах, электромагнитных рельсотронах, а также боевых лазерах нового поколения.

Кроме этого, по словам президента США, корабли станут носителями ядерных крылатых ракет морского базирования, которые сейчас находятся в стадии разработки и, как отметил Трамп, "будут введены в строй достаточно быстро".