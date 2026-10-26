Новые критерии и лимиты для "оборонки": в Украине изменили правила бронирования

В Украине вступают в силу более жесткие правила бронирования. В частности, теперь предприятия ОПК и энергетики не смогут бронировать 100% военнообязанных сотрудников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

Новые критерии

Согласно решению правительства, Центральные органы исполнительной власти и местные власти должны будут в течение 10 дней пересмотреть критерии, по которым предприятия признают критически важными.

Затем власти должны будут проверить, соответствуют ли критически важные предприятия новым критериям. Если критерий, на основании которого предприятие получило такой статус, исключат, решение о признании предприятия критически важным должны отменить.

В то же время постановление прямо предусматривает, что действующие решения о признании предприятий критически важными сохраняют силу в течение установленного срока. Исключение - решения, которые отменят по результатам пересмотра.

Постановление предусматривает, что критически важными смогут признавать предприятия, остановка или существенное сокращение работы которых из-за мобилизации сотрудников может навредить обороноспособности страны, работе критической инфраструктуры, обеспечению населения необходимыми товарами или финансовой устойчивости государства.

Речь о предприятиях, которые работают в таких сферах:

Оборонно-промышленный комплекс;

Топливно-энергетический комплекс;

Жилищно-коммунальное хозяйство;

Добывающая промышленность;

Перерабатывающая промышленность;

Агропромышленное производство, в том числе обеспечение продовольственной безопасности;

Розничная торговля;

Строительство;

Транспорт и логистика;

Информационные технологии (IT);

Банковская деятельность;

Здравоохранение;

Связь;

Аварийно-спасательные службы и организации, проводящие другие неотложные работы.

Координационный центр

Кабмин также создает Координационный центр, который будет заниматься организацией бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Он будет состоять из представителей Минобороны, Офиса президента, Генштаба, СБУ, ГУР и Нацполиции.

Согласно документу, Координационный центр будет координировать работу государственных органов по вопросам бронирования военнообязанных и пересматривать критерии, по которым предприятия признают критически важными.

Он также будет рассматривать предложения об увеличении квот на бронирование и предоставлять рекомендации по признанию предприятий критически важными для экономики или потребностей Сил обороны.

Кроме того, центр будет отслеживать данные о военнообязанных работниках предприятий через государственные реестры и сможет рекомендовать отменить статус критически важного предприятия, в частности по обращениям правоохранительных органов

Новые лимиты для энергетики и ОПК

Для критически важных предприятий оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов вводят лимит бронирования - не более 95% военнообязанных работников.

Забронировать более 95% работников можно будет по отдельному решению Минобороны или Минэнерго с учетом рекомендаций Координационного центра.

Однако центр может отказать в рассмотрении такого предложения, если руководитель предприятия систематически нарушал правила воинского учета: например, если за последние 12 месяцев зафиксировали два или более подтвержденных нарушения либо руководителя привлекали к административной ответственности за них.