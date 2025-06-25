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Более 4000 обстрелов за день: Генштаб назвал направления фронта под наибольшим давлением

Украина, Среда 25 июня 2025 22:54
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Более 4000 обстрелов за день: Генштаб назвал направления фронта под наибольшим давлением Фото: россияне продолжают обстреливать Украину (facebook.com GeneralStaff ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска продолжают масштабные атаки по всей линии фронта. С начала суток враг совершил более 4000 обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

По состоянию на 22:00 с начала этих суток на фронте произошло 118 боестолкновений. Захватчики также нанесли 54 авиационных ударов, сбросив 80 управляемых авиационных бомб, а также россияне привлекли для поражения 1129 дронов-камикадзе и осуществили 4126 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские подразделения отбили 11 атак оккупантов. Еще три боестолкновения до сих пор продолжаются. Также противник нанес восемь авиаударов, сбросив при этом 20 КАБ, совершил 214 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

С начала суток на Южно-Слобожанском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Волчанска и Липцов, два боестолкновения до сих пор продолжаются.

На Купянском направлении вражеские подразделения совершили три штурмовых действия, пытаясь прорваться на позиции наших защитников в районах Голубовки, Степной Новоселовки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении с начала суток российские захватчики 17 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Грековка, Копанки, Надежда, Редкодуб, Колодязи, Зеленая Долина и Торское. Сейчас украинские защитники отражают четыре атаки противника.

В настоящее время Силы обороны отражают наступательные действия противника в районах Верхнекаменского и Григорьевки на Северском направлении.

На Краматорском направлении пока зафиксировано семь боестолкновений, подразделения противника пытались продвинуться в направлении Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Усилия наступления оккупанты сконцентрировали в районах Торецка, Нелиповки и в направлении Александро-Калинового и Яблоновки, сейчас продолжаются два боестолкновения.

С начала этих суток на Покровском направлении россияне 40 раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Полтавка, Мирное, Коптево, Миролюбовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новосергиевка, Новониколаевка, Ореховое и Алексеевка. В десяти локациях бои не утихают до сих пор.

Силы обороны сдерживают вражеские штурмы, противник несет значительные потери, сегодня на этом направлении было обезврежено 216 оккупантов, 145 из них - безвозвратно.

Также уничтожено шесть единиц автомобильной техники, 15 мотоциклов, квадроцикл, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, четыре антенны и девять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами.

На Новопавловском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Запорожье, Свободное Поле, Перестройка и Шевченко, еще одно боестолкновение продолжается.

На Гуляйпольском направлении враг один раз пытался атаковать вблизи Малиновки, получил отпор.

На Ореховском направлении захватчики пытались продвинуться в сторону Новоандреевки, успеха не имели.

На Приднепровском направлении противник совершил две безрезультатные попытки наступления, понес потери и отступил.

"На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - отметили в Генштабе.

В то же время Генеральный штаб ВСУ сегодня отметил воинов 47-й отдельной механизированной бригады и 79-го пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины.

Потери России на войне в Украине

Заметим, что ранее сегодня Генеральный штаб Украины сообщал, что с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили почти тысячу солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили один танк, 6 боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем и другую технику врага.

Напомним, что сегодня утром военные обновили карты боев на украинском фронте.

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