Новые Герои Украины: Зеленский наградил Малюка, "Мадяра" и Петриченко

Зеленский присвоил звание Героя летчику F-16

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины пилоту Павлу Иванову (посмертно). Он был летчиком F-16.

Воин погиб 12 апреля во время выполнения боевой задачи.

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