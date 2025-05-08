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Нові Герої України: Зеленський нагородив Малюка, "Мадяра" та Петриченка

Фото: Василь Малюк, голова СБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про присвоєння звання Героя України низці видатних громадян. Серед них - голова СБУ Василь Малюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази глави української держави.

Згідно з указами Зеленського, звання Героя України було присвоєно:

  • голові СБУ, генерал-лейтенанту Василю Малюку (під його керівництвом Служба безпеки бере активну участь в обороні України, включно з контррозвідувальними та антитерористичними операціями);
  • молодшому сержанту Павлу Петриченку (посмертно) (командир взводу розвідки 59 ОШБр, один із засновників руху "Хто замовив Катю Гандзюк")
  • майору Роберту Бровді ("Мадяру") (командує підрозділом "Птахи Мадяра", став відомий завдяки ефективному використанню дронів для розвідки й ударів по ворожих цілях);
  • молодшому лейтенанту Олександру Гарану (інформації у відкритому доступі немає);
  • старшому солдату Олександру Кандаурову (посмертно) (захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення росіян, загинув під час відбиття наступу росіян у Донецькій області у 2022 році);
  • лейтенанту Андрію Кияненку (інформації у відкритому доступі немає);
  • полковнику Ігорю Пархоменку (обороняє Україну з 2014 року, льотчик);
  • полковнику Павлу Розлачу (командир 80 окремої десантно-штурмової бригади);
  • підполковнику Сергію Рощину (інформації у відкритому доступі немає);
  • сержанту Володимиру Тодору (посмертно) (інформації у відкритому доступі немає);
  • старшому солдату Анатолію Тегзе (посмертно) (командир тактичної групи "Карпатська Січ", загинув під час оборони Бахмута).

Зеленський присвоїв звання Героя льотчику F-16

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Павлу Іванову (посмертно). Він був льотчиком F-16.

Воїн загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

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