Нові Герої України: Зеленський нагородив Малюка, "Мадяра" та Петриченка

Зеленський присвоїв звання Героя льотчику F-16

Нагадаємо, 12 квітня президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України пілоту Павлу Іванову (посмертно). Він був льотчиком F-16.

Воїн загинув 12 квітня під час виконання бойового завдання.

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