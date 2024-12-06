Новые эстонские зенитные ракеты будут испытывать на поле боя в Украине

Компания, которую называют одним из ведущих европейских стартапов в сфере оборонных технологий, создала ракеты, способные сбивать иранские дроны Shahed на высоте до двух километров.

Главной инновацией является то, что эти ракеты снабжены искусственным интеллектом для автономного наведения на цель.

Сообщается, что производство начнется с нескольких десятков единиц в неделю, а к третьему кварталу следующего года увеличится до сотен ракет в неделю.

Также говорится, что испытания должны подтвердить эффективность системы в реальных боевых условиях.

Известно, что "Frankenburg Technologie" стал известен после упоминания в издании Bloomberg, которое назвало компанию одной из четырех самых перспективных в Европе.

Ее генеральный директор Кусти Сальм, бывший канцлер министерства обороны Эстонии, привлек к работе нескольких высокопоставленных офицеров в отставке.

Компания внедряет новые технологии, обеспечивающие оборонную промышленность Европы в условиях увеличения бюджетов на оборону и угроз возможной изоляции со стороны США.

В "Frankenburg Technologie" и других европейских оборонных компаниях готовятся к возможной эскалации военных действий в Европе.

"Потребность в новом вооружении будет оставаться актуальной даже в случае прекращения войны в Украине", - заявил Сальм.

Ранее в комментарии военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал о том, существуют ли системы ПВО, которые могут уничтожать 100% целей.