Эстония начала масштабные учения НАТО недалеко от границы с РФ
В Эстонии сегодня начались двухнедельные международные военные учения "Молния". В них участвуют подразделения стран НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны Эстонии.
Известно, что в учениях примут участие не только эстонские военные, но и подразделения из Франции, Великобритании, США и Латвии.
"Мы проверим синергию и сотрудничество между различными странами, родами войск и подразделениями", - рассказал начальник штаба эстонской дивизии полковник Янно Мерк.
Основные учения будут длиться со 2 по 15 декабря преимущественно на севере и северо-востоке Эстонии для сухопутных и воздушных сил. А вот маневры военно-морских сил будут проходить на берегу Финского залива.
Во время первой недели учений будет проводиться развертывание подразделений и отработка боевых действий. А на второй неделе запланированы учения с боевой стрельбой союзных подразделений на полигоне Сиргала.
Угроза войны России со странами Балтии
18 сентября министры обороны Латвии, Польши и Румынии обратились к союзникам по НАТО с призывом срочно укрепить противовоздушную оборону на восточном фланге Альянса.
Ранее в этом месяце в восточной Латвии упал российский дрон "Шахед", начиненный взрывчаткой, а в Румынии зафиксировали нарушение воздушного пространства беспилотниками РФ.
Ни в одном из случаев военные НАТО не предпринимали попыток сбития целей, ссылаясь на директивы командования Альянса.
После инцидентов в Минобороны Литвы призвали изменить алгоритм патрулирования воздушного пространства стран Балтии для сбивания российских ракет.
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