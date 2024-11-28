Есть ли системы ПВО, которые могут уничтожать 100% целей: ответ эксперта

Не существует систем противовоздушной обороны, которые могли бы уничтожать 100% целей. Даже ЗРК Patriot способен сбивать максимум 70% ракет.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Даже Patriot, если уничтожается цель одной ракетой, то вероятность 70%, если массированный налет, то она падает до 40-60%. Потому и стреляют 2-3 ракетами, чтобы увеличить вероятность впечатления целей. 2-3 ракетами вероятность поднимается за 90%, но до 100% никогда не поднималась", - отметил Гетьман.

По его словам, нет ЗРК, которые могут уничтожить 100% целей.

Эксперт объяснил, что есть определенная возможность ПВО. Она прописана в тактико-технических характеристиках любого ЗРК.

Украинская ПВО

Отметим, что за время полномасштабной войны с Россией Украина создала уникальную систему противовоздушной обороны - ни в одной стране мира нет такого разнообразия средств ПВО. И свою эффективность она доказывает, сбивая все, что может получить: от дронов-камикадзе до баллистических ракет.

Более подробно о том, какие системы прикрывают украинское небо и почему невозможно достичь стопроцентной защиты, - читайте в материале РБК-Украина.

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