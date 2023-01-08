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Новое освобождение украинских военных из плена: СБУ показала видео

Иллюстративное фото: СБУ показала видео освобождения украинских военных из плена (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 8 января, 50 украинских защитников вернули домой из российского плена. Появилось эксклюзивное видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как отмечает СБУ, обмен состоялся благодаря работе Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Напомним, сегодня состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и Россией в формате 50 на 50. Об этом первой заявила российская сторона.

Позже руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил информацию об обмене пленными.

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