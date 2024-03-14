Жилье и выплаты. В стране ЕС начали действовать новые правила для украинских беженцев
В Ирландии начали действовали новые правила для украинских беженцев. С 14 марта новоприбывших будут размещать в государственное жилье всего на 90 дней.
В правительстве определили пять первых центров приема беженцев из Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на thejournal.ie.
Новоприбывших беженцев из Украины в Ирландии будут размещать только на 90 дней в государственном жилье, в это время им будут выплачивать сокращенные выплаты – 38,80 евро на взрослого и 28,90 евро на ребенка в неделю.
Если беженец выезжает из государственного жилья и арендует его самостоятельно, может претендовать на более высокие выплаты. Прибывшие ранее беженцы по прежнему будут получать 220 евро на взрослого в неделю.
В правительстве сообщили об новых центрах, где новоприбывших украинских беженцев будут размещать на 90 дней:
- Баллиоган (Ballyogan Road), Дублин (вместимость: 392);
- Страдбалли (Stradbally), графство Лииш, (вместимость: 950);
- Фернбанк (Fernbank), Лимерик (вместимость: 250);
- Панчестаун (Punchestown), графство Килдер (вместимость: 378);
- центр на улице Джеральда Гриффина (Gerald Griffin Street), город Корк (вместимость: 107).
В Департаменте интеграции отметили, что в этих заведениях размещения люди будут обеспечены питанием, стиркой и другими услугами. Поддержка этих центров будет сосредоточена на ориентации на жизнь и работу в Ирландии, вариантах самостоятельного поиска жилья и интеграционной поддержкой.
Напомним, мы писали, чтов Ирландии строят новый центр для размещения украинцев. Локация сможет принять до 1000 новоприбывших украинцев.
Также мы говорили, чтов Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.
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