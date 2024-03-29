После изменения правил. Поток украинцев в одну из стран ЕС резко снизился
Поток украинских беженцев в Ирландию резко снизился после того, как правительство объявило о сокращении выплат и ограничении срока проживания в государственном жилье. Новые правила вступили в силу с 14 марта.
В этом месяце украинцы также активнее переезжали из государственных помещений, сообщает РБК-Украина со ссылкой на irishtimes.com.
Если в декабре в Ирландию прибывали по 70 беженцев из Украины в день, то в марте – в среднем по 33. Снижение потока началось после того, как власти объявили о кардинальном сокращении поддержки новоприбывших – выплаты с 220 евро в неделю урезали до 38,80 евро в неделю, а не неограниченный срок проживания в государственном жилье заменили на 90-дневный срок.
Новые правила начали применять с 14 марта, но количество людей, прибывающих в Ирландию просить временную защиту, начало снижаться еще в январе.
В то же время украинцы стали активнее выселяться их государственных помещений. В марте в среднем 54 человека каждый день выселялись из государственного жилья. В декабре 2023 года – 42 человека в день.
По данным Департамента интеграции, каждый десятый из выехавших из предоставленного государством жилья сообщил о возвращении в Украину. Но большинство самостоятельно нашли себе жилье, поселились в домах ирландцев или уехали в другую европейскую страну.
В Ирландию за временной защитой прибыли уже более 104 400 украинцев.
Напомним, мы писали, что в Ирландии начали действовать новые правила для украинских беженцев. В правительстве определили новые центры, где новоприбывших будут размещать на 90 дней.
Также мы говорили, что в Ирландии увеличат количество жилья для украинских беженцев. Местные власти должны обеспечить дополнительные 150 объектов недвижимости.
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