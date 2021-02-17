Нова Зеландія виводить військовий контингент з Афганістану

"Після 20-річної присутності Сил оборони Нової Зеландії в Афганістані прийшов час її завершити", - сказала глава уряду.

Вона також подякувала усім військовим, які проходили там службу.

"Хочу відзначити десятьох новозеландців, які втратили життя під час виконання обов'язків, а також понад 3500 військових та інших службовців, чию відданість перетворенню конфлікту на мир ми завжди будемо пам'ятати", - сказала Ардерн.

За словами міністра закордонних справ Нової Зеландії Нанаї Махути, ситуація в Афганістані залишається складною, але внутрішньодержавний мирний процес дає країні надію на досягнення тривалого політичного рішення.