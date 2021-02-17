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Новая Зеландия выводит военный контингент из Афганистана

Автор: Андрей Козловский

Новая Зеландия до мая выведет военный контингент из Афганистана. Эта миссия была одной из самых длительных в истории для Сил обороны Новой Зеландии.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает The Guardian.

"После 20-летнего присутствия Сил обороны Новой Зеландии в Афганистане пришло время ее завершить", - сказала глава правительства.

Она также поблагодарила всех военных, которые проходили там службу.

"Хочу отметить десять новозеландцев, которые потеряли жизнь при исполнении обязанностей, а также более 3500 военных и других служащих, чью преданность превращению конфликта в мир мы всегда будем помнить", - сказала Ардерн.

По словам министра иностранных дел Новой Зеландии Нанаї Махути, ситуация в Афганистане остается сложной, но внутригосударственный мирный процесс дает стране надежду на достижение длительного политического решения.

Напомним, ранее Пентагон объявил о выводе части контингента своих войск в Ираке и Афганистане. По словам Господина Миллера, в Ираке и Афганистане останутся до 2,5 тысячи военных.

генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия Соединенных Штатов.

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