Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусу

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна заявила, що в країні вдалося зупинити поширення коронавірусу і найближчим часом почнуть знімати жорсткі обмеження. Про це повідомляє The Guardian.

У Новій Зеландії 26 квітня було зафіксовано лише один випадок зараження COVID-19.

Так, з вівторка, 28 квітня, в країні відкриють школи для дітей до десяти років, які не можуть навчатися вдома або їх батькам потрібно на роботу, і певний бізнес, який зможе дотримуватися заходів безпеки.

При цьому Ардерна зазначила, що все ще будуть діяти обмеження на соціальні контакти.

Гендиректор охорони здоров'я Нової Зеландії заявив, що зупинка поширення вірусу не означає, що більше не буде нових випадків, але тепер в країні "знають, звідки вони будуть братися".

Всього в Новій Зеландії виявили 1469 випадків інфікування, з них 1180 осіб одужали і 19 померли.

Нагадаємо, у світі кількість інфікованих перевищила 3 млн осіб. При цьому 882 552 пацієнти вже одужали, а 207 090 померли. Найбільше випадків зараження зафіксовано в Сполучених Штатах - 987 322, на другому місці - Іспанія - 226 629, далі йде Італія - 197 і Франція 675 - 162 100.

Крім того, станом на ранок 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людина, за добу заразилися на 100 осіб менше.