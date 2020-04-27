Новая Зеландия остановила распространение коронавируса

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что в стране удалось остановить распространение коронавируса и в ближайшее время начнут снимать жесткие ограничения. Об этом сообщает The Guardian.

В Новой Зеландии 26 апреля было зафиксировано лишь один случая заражения COVID-19.

Так, со вторника, 28 апреля, в стране откроют школы для детей до десяти лет, которые не могут учиться дома или их родителям нужно на работу, и некоторый бизнес, который сможет соблюдать меры безопасности.

При этом Ардерн отметила, что все еще будут действовать ограничения на социальные контакты.

Гендиректор здравоохранения Новой Зеландии заявил, что остановка распространения вируса не означает, что больше не будет новых случаев, но теперь в стране "знают, откуда они будут браться".

Всего в Новой Зеландии обнаружили 1469 случаев инфицирования, из них 1180 человек выздоровели и 19 умерли.

Напомним, в мире количество инфицированных превысило 3 млн человек. При этом 882 552 пациента уже выздоровели, а 207 090 умерли. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах - 987 322, на втором месте Испания - 226 629, далее идет Италия - 197 675 и Франция - 162 100.

Кроме того, по состоянию на утро 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 человек, за сутки заразились на 100 человек меньше.