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НБУ попередив про дві схеми виманювання коштів: як вберегтися від шахраїв

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Україна, Субота 14 травня 2022 07:30
НБУ попередив про дві схеми виманювання коштів: як вберегтися від шахраїв Фото: НБУ попередив про нові шахрайські схеми під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк попередив українців про дві актуальні схеми шахрайства у воєнний час. Це "посередницькі" послуги від шахраїв та SMS-повідомлення про надходження платежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

"Посередницькі" послуги від шахраїв

Шахраї пропонують нібито посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. За такі послуги, просять "комісію".

Потрібно пам'ятати, що виплати гарантованого відшкодування здійснюються лише через банки-агенти Фонду, які підключені до Автоматизованої системи виплат. Перелік банків-агентів за посиланням.

Виплату гарантованого відшкодування можна отримати:

  • офлайн, звернувшись до відділення одного з банків-агентів з паспортом та ІПН.
  • онлайн. Три банки агенти здійснюють дистанційні виплати: "Приватбанк", "Укргазбанк" та "Південний".

SMS-повідомлення про надходження платежу

Це вже класична схема, яка тим не менш досі є дуже розповсюдженою. Шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про нібито надходження платежу на рахунок. Такі SMS-повідомлення містять фішингові посилання.

Не можна переходити за посиланнями - через них шахраї можуть заволодіти картковим реквізитами.

Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних та зараження пристроїв вірусом.

Крім SMS, аферисти можуть надіслати шкідливі посилання у месенджер та на e-mail.

НБУ також нагадує про поради, які допоможуть уберегтися від фішингу:

  • Завжди перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі за винятком одного чи кількох символів.
  • Якщо все ж необхідно перейти на сайт банку чи іншої організації, адресу якого ви отримали в посиланні, то краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Більше інформації про шахрайські схеми під час воєнного стану в Україні читайте на спеціальному порталі НБУ.

Нагадаємо, НБУ назвав чотири найпоширеніші види шахрайства, які з’явилися під час війни

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