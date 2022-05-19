У районі Ізюма російські війська перейшли від наступальних дій до оборони, - Жданов

Наші контрнаступні дії на окремих напрямках у Харківській області увінчалися успіхом . На деяких ділянках нам вдалося вийти на україно-російський кордон, а на деяких – підійшли майже впритул, там, за різними оцінками, залишилося 5-10 кілометрів до державного кордону. Росіяни, до речі, були змушені перекидати туди війська для того, щоб спробувати зупинити наші наступальні дії. Зараз там лінія зіткнення стабілізувалася і поки що ми не поновлюємо наступальні дії.

На півдні області є смуга на Ізюмському напрямку, яка залишається під контролем противника. Там у напрямку від Вовчанська проходить їх основний шлях по забезпеченню російських військ в районі Ізюма. У районі Ізюма знаходиться найбільше скупчення військ - до 20 батальйонних тактичних груп, які наступають у напрямку Барвінкове.

У напрямку від Барвінкового на Ізюм ми провели контрудар. Зустрічним наступом ми зуміли збити наступальні дії російських військ, змусивши їх зупинитися і трохи відійти в бік Ізюма. Зараз вони там закріплюються. Російські війська перейшли від наступальних дій до оборони.

Те, що противник був зупинений під Ізюмом, не дозволяє їм розвивати наступ у напрямку Сєвєродонецька чи Краматорська. Тому що їх початковий задум, швидше за все, полягав у тому, щоб дійти аж до Краматорська – від Гуляйполя до Краматорська і від Ізюма до Краматорська. Ця була б велика дуга, яка б оточила більшу частину наших військ в зоні ООС. Але в районі Гуляйполя ми завдали їм поразки і вони перейшли до оборони, так само, як зараз в Ізюмі.

Тому і почалися події в Білогорівці. Вони зменшили запланований радіус оточення і намагалися від Білогорівки рушити на Попасну. Якщо поглянути на карту, то ця дуга буде менше раза в три. Але ми їх там також розгромили. Виходячи зі зведень Генштабу, вони знизили кількість атак. Думаю, що вони потроху починають видихатися. Можливо, ще 3-4 дні активних дій і противник буде переходити до оборони. Чому? Тому що проводимо удари по їх тилу. Наприклад, під Ізюмом днями спалили їх великий склад боєприпасів, а це істотно впливає на інтенсивність бойових дій.

По Луганській області, швидше за все, задум російських військ полягав у тому, щоб оточити Сєвєродонецьк і одночасно вийти на кордони області. Але всі події в районі Білогорівки, де наші сили завдали по удари по ворогу, зруйнували плани російських військ. Російські війська хотіли перейти ділянку від Білогорівки до Попасної, а для цього потрібно форсувати Сіверський Донець в районі Білогорівки, створити там наступальне угруповання і просуватися в напрямку Попасної. Тоді б Сєвєродонецьк потрапляв в оточення.

Але ми завдали вогневої поразки і повністю розгромили там, за деякими оцінками, до двох батальйонних тактичних груп противника. Вони повністю знищені і разом з ними знищені п'ять понтонних переправ. Тому можна констатувати той факт, що ніякого оточення Сєвєродонецька на сьогодні немає. І плани по його здійсненню заморожені або відкладені через відсутність сил і засобів.

Зараз ворог не може замкнути кільце від Білогорівки до Попасної – цю ділянку вони не можуть перекрити своїми військами. Чому? Тому що з Попасної вони не можуть прорвати нашу оборону, там ми постійно наносимо противнику вогневі ураження і він відкочується назад на свої позиції. А в Білогорівці ми не дали їм переправитися на правий берег річки Сіверський Донець. Найголовніше - що ми продовжуємо контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Це основна траса по забезпеченню наших військ в районі Сєвєродонецька.

У Донецькій області-південний фланг зони операції об'єднаних сил окупантам вдалося захопити, починаючи від Маріуполя і до Волновахи. Далі ми утримуємо оборону від Донецька на північ майже по тій же лінії, яка була відповідно до Мінських угод. Вони просунулися тільки в районі Авдіївки на кілька кілометрів. Вся інша лінія все ще тримається.