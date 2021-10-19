"Нова пошта" тимчасово змінила тариф на доставку в поштомати

"Нова пошта" встановила єдиний тариф на доставку у поштомат - 35 гривень. Спеціальний акційний тариф на цю послугу діятиме у період з 19 жовтня по 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії .

Тариф діятиме незалежно від географічного напрямку та ваги самого відправлення на території всієї України. Крім того, протягом дії акційного тарифу, комісія за додаткові послуги "Грошовий переказ" та "Контроль оплати" стягуватися не буде.

У прес-службі заявили, що до кінця року "Нова пошта" планує розширити мережу поштоматів до 17 тисяч.