Нова партія Разумкова: що про неї відомо

Назва партії

У реєстрі партій вже є "Розумна політика". Цю назву вона отримала у вересні минулого року. Зараз її керівником значиться якийсь підприємець Василь Бублик, про якого мало інформації у відкритих джерелах.

Разумков запевнив, що не аналізував реєстр партій, коли придумував назву для об'єднання.

Команда

Один із соратників Разумкова Василь Мокан розповів, що зараз займаються формуванням команди. Про конкретні юридичні кроки з реєстрації або переоформлення політичної структури поки не йдеться, уточнив нардеп.

"Створене об'єднання ("Розумна політика", - ред.), дійсно, може розглядатися як якийсь кістяк. Хоча я не впевнений, що всі люди, які увійшли або увійдуть в МФО, обов'язково будуть в політсилі", - зазначив один з членів об'єднання на умовах анонімності.

Співрозмовники видання в монобільшості вважають, що Разумков готує нову політсилу разом з Аваковим і Яценюком. Однак, у Разумкова повідомили, що у екс-спікера дійсно хороша комунікація з Аваковим. Але в майбутньому у них, швидше за все, будуть окремі політичні шляхи і проекти, уточнив співрозмовник.

Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо сказала РБК-Україна, що ніяких переговорів про створення такої партії не ведеться.

Реакція ОП

У той же час в ОП, коментуючи можливість такого політичного союзу, зазначили, що "це питання тимчасового працевлаштування людей, які хочуть реваншу".

"Реальні союзи між різними політичними гравцями, які самі не можуть претендувати на щось істотне, а об'єднавшись можуть хоча б поборотися, проглядаються швидше в медійних проявах і у висловлюваннях цих осіб, ніж в якихось формальних об'єднаннях", - зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.