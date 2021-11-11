Нова партія Разумкова: що про неї відомо

Екс-спікер Верховної ради Дмитро Разумков не приховує планів створити окрему політсилу - об'єднання "Розумна політика". Зараз процес створення партії - на етапі підбору команди і кадрів.
Про це йдеться в матеріалі "Хід Разумкова. Яку партію і з ким будуватиме колишній спікер Ради".
У реєстрі партій вже є "Розумна політика". Цю назву вона отримала у вересні минулого року. Зараз її керівником значиться якийсь підприємець Василь Бублик, про якого мало інформації у відкритих джерелах.
Разумков запевнив, що не аналізував реєстр партій, коли придумував назву для об'єднання.
Один із соратників Разумкова Василь Мокан розповів, що зараз займаються формуванням команди. Про конкретні юридичні кроки з реєстрації або переоформлення політичної структури поки не йдеться, уточнив нардеп.
"Створене об'єднання ("Розумна політика", - ред.), дійсно, може розглядатися як якийсь кістяк. Хоча я не впевнений, що всі люди, які увійшли або увійдуть в МФО, обов'язково будуть в політсилі", - зазначив один з членів об'єднання на умовах анонімності.
Співрозмовники видання в монобільшості вважають, що Разумков готує нову політсилу разом з Аваковим і Яценюком. Однак, у Разумкова повідомили, що у екс-спікера дійсно хороша комунікація з Аваковим. Але в майбутньому у них, швидше за все, будуть окремі політичні шляхи і проекти, уточнив співрозмовник.
Прес-секретар Яценюка Ольга Лаппо сказала РБК-Україна, що ніяких переговорів про створення такої партії не ведеться.
У той же час в ОП, коментуючи можливість такого політичного союзу, зазначили, що "це питання тимчасового працевлаштування людей, які хочуть реваншу".
"Реальні союзи між різними політичними гравцями, які самі не можуть претендувати на щось істотне, а об'єднавшись можуть хоча б поборотися, проглядаються швидше в медійних проявах і у висловлюваннях цих осіб, ніж в якихось формальних об'єднаннях", - зазначив радник голови ОП Михайло Подоляк.