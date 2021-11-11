Новая партия Разумкова: что о ней известно

Название партии

В реестре партий уже есть "Разумная политика". Это название она получила в сентябре прошлого года. Сейчас ее руководителем значится некий предприниматель Василий Бублик, о котором мало информации в открытых источниках.

Разумков заверил, что не анализировал реестр партий, когда придумывал название для объединения.

Команда

Один из соратников Разумкова Василий Мокан рассказал, что сейчас занимаются формированием команды. О конкретных юридических шагах по регистрации или переоформлению политической структуры пока речь не идет, уточнил нардеп.

"Созданное объединения ("Разумная политика", - ред.), действительно, может рассматриваться как некий костяк. Хотя я не уверен, что все люди, которые вошли или войдут в МФО, обязательно будут в политсиле", - отметил один из членов объединения на условиях анонимности.

Собеседники издания в монобольшинстве полагают, что Разумков готовит новую политсилу вместе с Аваковым и Яценюком. Однако, у Разумкова сообщили, что у экс-спикера действительно хорошая коммуникация с Аваковым. Но в будущем у них, скорее всего, будут отдельные политические пути и проекты, уточнил собеседник.

Пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо сказала РБК-Украина, что никаких переговоров о создании такой партии не ведется.

Реакция ОП

В то же время в ОП, комментируя возможность такого политического союза, отметили, что "это вопрос временного трудоустройства людей, которые хотят реванша".

"Реальные союзы между разными политическими игроками, которые сами не могут претендовать на что-то существенное, а объединившись могут хотя бы побороться, просматриваются скорее в медийных проявлениях и в высказываниях этих лиц, чем в каких-то формальных объединениях", - отметил советник главы ОП Михаил Подоляк.