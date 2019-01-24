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НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень

Новини » Фінанси    24.01.2019 - 16:17
НБУ викарбує 200 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень
Фото: Яків Смолій (РБК-Україна)

Точна дата введення в обіг цих монет поки невідома

Національний банк у поточному році викарбує по 100 млн штук монет номіналом 5 і 10 гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НБУ Якова Смолія виданню "Сегодня".

Смолій повідомив, що в минулому році було викарбовано 140 млн штук монет по 1 гривні і 145 млн штук по 2 гривні. На цей рік планується за 80 млн штук монет в 1 і 2 гривні і по 100 млн штук - 5 і 10 гривень. У наступні роки карбування також буде постійним, тільки обсяги будуть змінюватися.

У той же час глава НБУ не назвав конкретного терміну введення в обіг нових монет.

"У минулому році були випущені монети 1 і 2 гривні. Ввести в обіг монети 5 і 10 гривень ми плануємо в 2019-2020 роках. Про конкретні терміни введення їх в обіг ми обов'язково повідомимо громадянам і суспільству заздалегідь", - сказав Смолій.

При цьому він зазначив, що заміна банкнот дрібних номіналів монетами, з огляду на більш тривалий термін служби монет, дозволить НБУ заощадити близько 1 млрд грн на виготовленні та інкасації грошей.

Нагадаємо, рішення про введення в обіг монет номіналом 1, 2, а також 5 і 10 гривень було презентовано Нацбанком у березні 2018 року.

Наприкінці квітня 2018 року Національний банк України (НБУ) ввів в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні.

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