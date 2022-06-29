Нова концепція НАТО затвердила політику відкритих дверей для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст концепції .

"Ми продовжимо розвивати наше партнерство з Боснією та Герцеговиною, Грузією та Україною для просування наших спільних інтересів у євроатлантичному світі, стабільності та безпеки. Ми підтверджуємо рішення, ухвалене на Бухарестському саміті 2008 року, і всі наступні рішення щодо Грузії та України", - йдеться у документі.

Також наголошується, що країни НАТО підтримують суверенітет та територіальну цілісність цих країн. Альянс зміцнюватиме їхню "стійкість до зловмисного втручання".

При цьому в НАТО затвердили свою політику відкритих дверей щодо всіх європейських демократій на рівні нової стратегічної концепції.

Зазначимо, що на Бухарестському саміті у 2008 році країни-учасниці НАТО ухвалили рішення про те, що Україна та Грузія стануть членами Альянсу. Для цього країнам необхідно виконати ПДЧ.