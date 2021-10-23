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Керівництво партії-переможця на виборах у Німеччині за швидкий запуск "Північного потоку-2"

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Субота 23 жовтня 2021 09:46
Керівництво партії-переможця на виборах у Німеччині за швидкий запуск "Північного потоку-2" Фото: співголова СДПН Норберт Вальтер-Борьянс (cleanbowled.in)
Автор: Олександр Білоус

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борьянс висловився за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Його позиція розходиться з думкою можливих партнерів по коаліції - партії "зелених".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Augsburger Allgemeine.

"На мій погляд, незалежність забезпечується не розривом зв'язків з іншими, а наявністю якомога більшої кількості зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів. На жаль, ви рідко можете вибирати постачальників, виходячи з їх симпатій до політичної системи, те ж саме і з нафтою", - сказав Вальтер-Борьянс, відповідаючи на питання про те, що "зелені" не хочуть піддаватися на шантаж російського президента Володимира Путіна і не хочуть швидко давати схвалення на запуск "Північного потоку-2".

При цьому Вальтер-Борьянс зазначив, що Німеччина прихильна дотриманню основних стандартів, а також бере участь в європейських економічних санкціях.

"Однак в даному випадку мова йде не про торгівлю, а про інфраструктуру, яка допоможе нам здійснити перехід нашої високорозвиненої країни до кліматичної нейтральності. Разом з тим, звичайно, ми повинні швидко розширювати використання відновлюваних джерел енергії", - додав співголова СДПН.

За його словами, поточне зростання цін на газ і паливо має три дуже різні причини. Податок на викиди CO2 має найменшу частку. Ефект надолужування після пандемії короновірусу вносить більш вирішальний внесок.

Водночас він визнав, що "прямо зараз російська політика поставок призводить до зростання витрат на енергію".

Нагадаємо, соціал-демократи перемогли на недавніх виборах в Бундестаг і прагнуть створити коаліцію під своїм керівництвом. У питанні "Північного потоку-2" потенційні коаліційні партнери партії Вальтера-Борьянса мають зовсім іншу позицію. Співголова партії "Союз-90 / Зелені" Анналена Бербок днями заявила, що виступає проти видачі дозволу на експлуатацію газопроводу.

Федеральне мережеве агентство Німеччини має до початку січня прийняти рішення про дозвіл на експлуатацію "Північного потоку-2", за яким передбачається постачати до 55 мільярдів кубометрів природного газу з Росії до Німеччини щорічно.

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