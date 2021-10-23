Керівництво партії-переможця на виборах у Німеччині за швидкий запуск "Північного потоку-2"

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Борьянс висловився за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Його позиція розходиться з думкою можливих партнерів по коаліції - партії "зелених".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю політика виданню Augsburger Allgemeine.

"На мій погляд, незалежність забезпечується не розривом зв'язків з іншими, а наявністю якомога більшої кількості зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів. На жаль, ви рідко можете вибирати постачальників, виходячи з їх симпатій до політичної системи, те ж саме і з нафтою", - сказав Вальтер-Борьянс, відповідаючи на питання про те, що "зелені" не хочуть піддаватися на шантаж російського президента Володимира Путіна і не хочуть швидко давати схвалення на запуск "Північного потоку-2".

При цьому Вальтер-Борьянс зазначив, що Німеччина прихильна дотриманню основних стандартів, а також бере участь в європейських економічних санкціях.

"Однак в даному випадку мова йде не про торгівлю, а про інфраструктуру, яка допоможе нам здійснити перехід нашої високорозвиненої країни до кліматичної нейтральності. Разом з тим, звичайно, ми повинні швидко розширювати використання відновлюваних джерел енергії", - додав співголова СДПН.

За його словами, поточне зростання цін на газ і паливо має три дуже різні причини. Податок на викиди CO2 має найменшу частку. Ефект надолужування після пандемії короновірусу вносить більш вирішальний внесок.

Водночас він визнав, що "прямо зараз російська політика поставок призводить до зростання витрат на енергію".