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Microsoft повідомила про нову хакерську атаку. До неї причетна Росія

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Вашингтон, П'ятниця 28 травня 2021 09:24
Microsoft повідомила про нову хакерську атаку. До неї причетна Росія Фото: Microsoft атакували хакери (freepik)
Автор: Анастасія Рокитна

Кілька організацій і державних агентств Сполучених Штатів зазнали атак хакерського угруповання Nobelium з Росії. На цьому тижні їх зусилля були націлені на близько 3 тисяч облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях не менше ніж в 24 країнах світу.

Про це повідомив у своєму блозі віце-президент компанії Том Берт.

За його словами, за атакою стоять російські хакери, якимось чином пов'язані з атакою на IT компанію SolarWinds.

Берт сказав, що кампанія, мабуть, є продовженням численних спроб російських хакерів "націлитися на урядові установи, що беруть участь у зовнішній політиці, в рамках зусиль зі збору розвідданих".

Хакери отримали доступ до облікового запису Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в службі маркетингу електронної пошти Constant Contact, повідомила Microsoft. Справжні фішингові листи від 25 травня нібито містять нову інформацію про шахрайство на виборах 2020 року і містять посилання на шкідливе ПЗ, яке дозволяє хакерам "отримати постійний доступ до зламаних машин".

Нагадаємо, Україну попередили про високий рівень кіберзагроз через уразливість Microsoft.

Раніше повідомлялося, що масштабним кібератакам через уразливість Microsoft піддалися Сполучені Штати Америки. У Вашингтоні вважають, що це переростає у світову кризу кібербезпеки.

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