Microsoft повідомила про нову хакерську атаку. До неї причетна Росія

Кілька організацій і державних агентств Сполучених Штатів зазнали атак хакерського угруповання Nobelium з Росії. На цьому тижні їх зусилля були націлені на близько 3 тисяч облікових записів електронної пошти в більш ніж 150 різних організаціях не менше ніж в 24 країнах світу.

Про це повідомив у своєму блозі віце-президент компанії Том Берт.

За його словами, за атакою стоять російські хакери, якимось чином пов'язані з атакою на IT компанію SolarWinds.

Берт сказав, що кампанія, мабуть, є продовженням численних спроб російських хакерів "націлитися на урядові установи, що беруть участь у зовнішній політиці, в рамках зусиль зі збору розвідданих".

Хакери отримали доступ до облікового запису Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в службі маркетингу електронної пошти Constant Contact, повідомила Microsoft. Справжні фішингові листи від 25 травня нібито містять нову інформацію про шахрайство на виборах 2020 року і містять посилання на шкідливе ПЗ, яке дозволяє хакерам "отримати постійний доступ до зламаних машин".