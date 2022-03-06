Російські окупанти продовжують обстрілювати Ізюм: за ніч здійснили декілька авіанальотів

Російські загарбники продовжують обстрілювати місто Ізюм в Харківській області. В ніч на 6 березня окупанти не припиняли артилерійський обстріл, а також здійснили декілька авіанальотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил .

Зазначається, що російські війська силами до 2 батальйонних тактичних груп намагаються будь-яким чином захопити місто, тому обстрілюють житлові квартали.

"Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма",- йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих. Ці дані уточнюються.