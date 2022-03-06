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Російські окупанти продовжують обстрілювати Ізюм: за ніч здійснили декілька авіанальотів

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Харківська область, Неділя 06 березня 2022 10:37
Російські окупанти продовжують обстрілювати Ізюм: за ніч здійснили декілька авіанальотів Фото: окупанти обстрілюють Ізюм з важкої артилерії (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники продовжують обстрілювати місто Ізюм в Харківській області. В ніч на 6 березня окупанти не припиняли артилерійський обстріл, а також здійснили декілька авіанальотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.

Зазначається, що російські війська силами до 2 батальйонних тактичних груп намагаються будь-яким чином захопити місто, тому обстрілюють житлові квартали.

"Загарбники практично всю ніч вели вогонь по місту з артилерійських систем, а також здійснили декілька авіанальотів. Ракети та бомби влучили і в центральні райони Ізюма",- йдеться у повідомленні.

Наразі немає інформації щодо жертв та постраждалих. Ці дані уточнюються.

Нагадаємо, важка ситуація також спостерігається в місті Буча Київської області. Населений пункт знаходиться в облозі, тому ворог постійно обстрілює житлові квартали.

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