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Корабель ВМС США увійшов у Чорне море. Росія спостерігає

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Москва, Четвер 04 листопада 2021 11:49
Корабель ВМС США увійшов у Чорне море. Росія спостерігає Фото: корабель Військово-Морських сил США USS Mount Whitney (mount whitney shipshub)
Автор: Анастасія Рокитна

Флагманський корабель Військово-Морських сил (ВМС) США USS Mount Whitney вийшов в акваторію Чорного моря. Росія почала стежити за діями корабля.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

У Міноборони РФ заявили, що Чорноморський флот почав стежити за діями корабля Mount Whitney ВМС США.

USS Mount Whitney вийшов в акваторію Чорного моря. Відпливши зі Стамбула, корабель по протоці Босфор вийшов у Чорне море. На даний момент судно знаходиться недалеко від порту Румеліфенері.

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