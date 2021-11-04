Корабель ВМС США увійшов у Чорне море. Росія спостерігає
Фото: корабель Військово-Морських сил США USS Mount Whitney (mount whitney shipshub)
Флагманський корабель Військово-Морських сил (ВМС) США USS Mount Whitney вийшов в акваторію Чорного моря. Росія почала стежити за діями корабля.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
У Міноборони РФ заявили, що Чорноморський флот почав стежити за діями корабля Mount Whitney ВМС США.
USS Mount Whitney вийшов в акваторію Чорного моря. Відпливши зі Стамбула, корабель по протоці Босфор вийшов у Чорне море. На даний момент судно знаходиться недалеко від порту Румеліфенері.