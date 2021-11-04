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Наступного тижня відбудеться Комісія стратегічного партнерства Україна-США: підпишуть хартію

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 10:22
Наступного тижня відбудеться Комісія стратегічного партнерства Україна-США: підпишуть хартію Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Вашингтоні 10 листопада відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США. Зміцнення стратегічного партнерства зі США, особливо у галузі безпеки, входить до ключових пріоритетів стратегії зовнішньополітичної діяльності України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг голови МЗС України.

Він повідомив, що 10 листопада з державним секретарем Ентоні Блінкеном проведе у Вашингтоні засідання Комісії стратегічного партнерства Україна-США, на якому вони підпишуть нову хартію стратегічного партнерства.

Кулеба зазначив, що комісія відновить роботу після кількох років перерви та стане драйвером розвитку партнерства України та США. Нова хартія стратегічного партнерства відповідає спільним викликам, які нині стоять перед Україною та США, зміцнює трансатлантичну єдність, зазначив міністр.

"Готовність Вашингтона до якісно нового етапу стратегічного партнерства свідчить, що Україна користується довірою та є одним з ключових союзників США у регіоні", - підкреслив міністр.

Порядок денний комісії

Під час засідання обговорять питання оборони України та протидії російській агресії, економіки, енергетики, інвестицій, кібербезпеки, боротьби зі змінами клімату, підтримки внутрішніх трансформацій в Україні.

“2021 рік став новою точкою відліку для відносин України та США. Ми залишили позаду період турбулентності та ведемо планову, системну роботу над зміцненням стратегічного партнерства”, - зауважив він.

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Дмитро Кулеба Сполучені Штати Америки Україна
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