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Нова хвороба. З сьогоднішнього дня залежність від відеоігор стала діагнозом

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Швейцарія , Субота 01 січня 2022 00:34
Нова хвороба. З сьогоднішнього дня залежність від відеоігор стала діагнозом Фото: залежність від відеоігор стала хворобою (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

З сьогоднішнього дня, 1 січня 2022 року, залежність від відеоігор офіційно визнана хворобою. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) включила її до переліку одинадцяте видання Міжнародної класифікації хвороб (МКБ-11).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВООЗ.

У ВООЗ відзначають, що для ігрової залежності характерне регулярне або періодичне порушення здатності контролювати частоту і тривалість ігрових сесій, тривалість проведеного за іграми часу, нездатність припинити грати при появі "негативних наслідків".

Також наголошується, що в разі залежності ігор віддається пріоритет над іншими життєвими інтересами та повсякденною діяльністю. Симптоми можуть розвиватися безперервно протягом якогось часу, а можуть проявлятися з деякою регулярністю час від часу.

Крім того, ігрова залежність призводить до значних проблем в особистому, сімейному житті людини, викликає зміни його положення в соціумі, призводить до проблем у навчанні або роботі.

Для тог, щоб діагностувати ігрову залежність, зміни в поведінці повинні спостерігатися протягом року, проте даний термін може бути скорочений, якщо всі діагностичні вимоги дотримані, а симптоми серйозні.

Нагадаємо, що штам коронавірусу "Омікрон" небезпечний тим, що більш заразний на відміну від інших штамів. Про це розповіли у ВООЗ.

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